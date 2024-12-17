Ксения Воробей о переходе из России в Беларусь: «Последние годы я тренировалась в региональной команде, на условия нельзя было жаловаться. Но сборная – это другой уровень»
В мае 24-летняя уроженка Тюмени (до замужества – Ксения Шнейдер) переехала на родину своего супруга – белоруса Максима Воробья, также сменив спортивное гражданство.
– Подходы к тренировкам в сборной России и Беларуси одинаковы или разнятся?
– Последние годы я тренировалась в региональной команде. На условия нельзя было жаловаться. Но сборная – это другой уровень, иная ответственность, более высокий стандарт. В этом году у меня совершенно другой план подготовки, другие тренировки, которые пока в новинку. Работа с лактатом, силовые занятия проходят в новом формате.
– Первые гонки за сборную Беларуси тебе не удались. Ты и сама была недовольна. Что пошло не так?
– Понимала, что первые старты не будут легкими. Обычно начинаю разбегаться от гонки к гонке. Да, хотелось выступить лучше, потому что ощущала себя хорошо, но, видимо, организму нужно было переварить нагрузку. На следующие старты вышла с чистой головой, и многое удалось реализовать. <...>
– Какие ожидания от очередного этапа Кубка Содружества?
– Как всегда, только положительные. Надеюсь метко стрелять и быстро бежать.
– Семейные узы – в помощь? Обмениваетесь советами с Максимом?
– Что бы ни случилось, мы всегда есть друг у друга.
– Уже привыкла, что ты Воробей, а не Шнейдер?
– На самом деле быстро привыкла. Но с наступлением соревнований очень долго искала себя в стартовом протоколе.
– Максим говорил, что ты его мотивируешь на результат. А он тебя?
– Конечно, это у нас взаимно.
– Чем покорил будущий муж?
– Своими красивыми глазами.
– Что удивило, впечатлило в Беларуси после переезда?
– То, что здесь очень чисто и трава как будто зеленее.
– Есть ли ощущение, что уже начала прибавлять после перехода?
– Думаю, пока рано об этом говорить. Но в целом ощущаю себя сильнее и более уверенно, – сказала биатлонистка.
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