Ксения Воробей о переходе из России в Беларусь: «Последние годы я тренировалась в региональной команде, на условия нельзя было жаловаться. Но сборная – это другой уровень»

Биатлонистка Ксения Воробей рассказала о своем переходе из России в Беларусь.

В мае 24-летняя уроженка Тюмени (до замужества – Ксения Шнейдер ) переехала на родину своего супруга – белоруса Максима Воробья, также сменив спортивное гражданство.

– Подходы к тренировкам в сборной России и Беларуси одинаковы или разнятся?

– Последние годы я тренировалась в региональной команде. На условия нельзя было жаловаться. Но сборная – это другой уровень, иная ответственность, более высокий стандарт. В этом году у меня совершенно другой план подготовки, другие тренировки, которые пока в новинку. Работа с лактатом, силовые занятия проходят в новом формате.

– Первые гонки за сборную Беларуси тебе не удались. Ты и сама была недовольна. Что пошло не так?

– Понимала, что первые старты не будут легкими. Обычно начинаю разбегаться от гонки к гонке. Да, хотелось выступить лучше, потому что ощущала себя хорошо, но, видимо, организму нужно было переварить нагрузку. На следующие старты вышла с чистой головой, и многое удалось реализовать. <...>

– Какие ожидания от очередного этапа Кубка Содружества?

– Как всегда, только положительные. Надеюсь метко стрелять и быстро бежать.

– Семейные узы – в помощь? Обмениваетесь советами с Максимом?

– Что бы ни случилось, мы всегда есть друг у друга.

– Уже привыкла, что ты Воробей, а не Шнейдер?

– На самом деле быстро привыкла. Но с наступлением соревнований очень долго искала себя в стартовом протоколе.

– Максим говорил, что ты его мотивируешь на результат. А он тебя?

– Конечно, это у нас взаимно.

– Чем покорил будущий муж?

– Своими красивыми глазами.

– Что удивило, впечатлило в Беларуси после переезда?

– То, что здесь очень чисто и трава как будто зеленее.

– Есть ли ощущение, что уже начала прибавлять после перехода?

– Думаю, пока рано об этом говорить. Но в целом ощущаю себя сильнее и более уверенно, – сказала биатлонистка.