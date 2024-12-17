«Занимаемся выбором участка. Строить стадион для волков, кабанов и местной деревни бессмысленно». Глава «Технониколя» о проекте арены в Нижегородской области

Глава «Технониколя» объяснил сложности строительства лыжно-биатлонного комплекса.

– Два года назад вы рассказывали о планах построить еще один лыжно-биатлонный комплекс – в Нижнем Новгороде. Как продвигается этот проект?

– Сейчас мы с министром областного правительства занимаемся выбором участка. Нужно минимум 100 га, и лучше 130 га земли, чтобы сделать хороший стадион. Плюс нужно договориться, что город на себя возьмет подвод внешних коммуникаций – дороги, электричество, газ. И, собственно говоря, мы в процессе обсуждения... Они тоже считают свой бюджет. Но без поддержки города стадион не построить – затраты будут в два раза выше.

Проблема еще и в том, что в Нижегородской области оказалось не так просто найти свободную землю нужного объема и рельефа достаточно близко к городу, чтобы стадион был востребован жителями города. Полчаса на машине – это предел расстояния, где он может быть расположен.

Строить стадион для волков, кабанов и для местной деревни бессмысленно. В Московской области мы на этой стадии и остановились несколько лет назад, когда я выходил на руководство с похожим проектом. Как только слышали, что нужно 100 га, разговор сворачивался.

В Московской области проблема оказалась нерешаемой, в Нижегородской, думаю, получится, но тоже непросто. Но важно, что у губернатора Глеба Никитина есть четкое желание стадион построить. Так что тихо двигаемся, – рассказал совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников .

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