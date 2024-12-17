  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • «Занимаемся выбором участка. Строить стадион для волков, кабанов и местной деревни бессмысленно». Глава «Технониколя» о проекте арены в Нижегородской области
0

«Занимаемся выбором участка. Строить стадион для волков, кабанов и местной деревни бессмысленно». Глава «Технониколя» о проекте арены в Нижегородской области

Глава «Технониколя» объяснил сложности строительства лыжно-биатлонного комплекса.

– Два года назад вы рассказывали о планах построить еще один лыжно-биатлонный комплекс – в Нижнем Новгороде. Как продвигается этот проект?

– Сейчас мы с министром областного правительства занимаемся выбором участка. Нужно минимум 100 га, и лучше 130 га земли, чтобы сделать хороший стадион. Плюс нужно договориться, что город на себя возьмет подвод внешних коммуникаций – дороги, электричество, газ. И, собственно говоря, мы в процессе обсуждения... Они тоже считают свой бюджет. Но без поддержки города стадион не построить – затраты будут в два раза выше.

Проблема еще и в том, что в Нижегородской области оказалось не так просто найти свободную землю нужного объема и рельефа достаточно близко к городу, чтобы стадион был востребован жителями города. Полчаса на машине – это предел расстояния, где он может быть расположен.

Строить стадион для волков, кабанов и для местной деревни бессмысленно. В Московской области мы на этой стадии и остановились несколько лет назад, когда я выходил на руководство с похожим проектом. Как только слышали, что нужно 100 га, разговор сворачивался.

В Московской области проблема оказалась нерешаемой, в Нижегородской, думаю, получится, но тоже непросто. Но важно, что у губернатора Глеба Никитина есть четкое желание стадион построить. Так что тихо двигаемся, – рассказал совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников.

Интервью миллиардера, который влюблен в биатлон: строит стадионы, сам бегает и стреляет, спонсирует Логинова

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Ведомости»
logoСергей Колесников
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Ксения Воробей о переходе из России в Беларусь: «Последние годы я тренировалась в региональной команде, на условия нельзя было жаловаться. Но сборная – это другой уровень»
9 минут назад
Дмитрий Губерниев: «У Сливко тренера убрали, произошел какой-то конфликт или инцидент. А она молчит – я ее понимаю, но спортсменам уже хочется пожелать самостоятельности»
2сегодня, 11:15
Глава «Технониколя» о расходах на организацию «Гонки чемпионов»: «Порядка 50 млн руб. Основная часть – подготовка стадиона, развлекательная программа для зрителей»
4сегодня, 07:45
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
сегодня, 06:00
Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе
2сегодня, 06:00
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
2сегодня, 06:00
Жаклен, Фийон-Майе, Перро, Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси
3вчера, 14:13
Дмитрий Васильев: «Я всегда был категоричен по поводу нейтрального статуса. Но в сложившейся ситуации надо хоть в каком-то статусе выступать»
35вчера, 13:45
Улдал вошел в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Анси, Тарьей Бо побежит только масс-старт, Тандревольд пропустит этап
27вчера, 12:06
Маркета Давидова пропустит этап Кубка мира в Анси из-за проблем со спиной
1вчера, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия продолжает лидировать, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
215 декабря, 15:17
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
15 декабря, 15:15
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
115 декабря, 12:37
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция продолжает лидировать, Франция – 2-я, Германия вышла на 3-е место, Норвегия – 4-я
115 декабря, 12:32
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я
1015 декабря, 10:25
Александр Корнев: «Тяжело сказать, что мне мешает успешно выступать на соревнованиях. Улучшил бы оба качества – стрельбу и ход»
14 декабря, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
14 декабря, 14:48
Дмитрий Васильев: «Впору задуматься СБР о том, чтобы перенять опыт Федерации Московской области. Кропотливая работа Нуждова и его команды дает плоды»
214 декабря, 12:36
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я
14 декабря, 12:06
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й
13 декабря, 15:37
Рекомендуем