Сливко о спринте: «Я была уверена, что Шевченко меня разорвет на равнине. У нас никто не финиширует в биатлоне так, как Наталия»

Виктория Сливко заявила, что не верила в победу над Наталией Шевченко в спринте.

В субботу Сливко победила на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске, допустив один промах. Шевченко стала второй с отставанием в 4 секунды.

«Когда увидела стартовый протокол, очень обрадовалась. Ведь когда лидеры идут перед тобой, ты тянешься, стараешься. Наталия для меня была мотиватором по дисциплине в плане хода, но на финише я не верила, что могу ее обыграть. Когда сказали, что я выигрываю 3 секунды, я была уверена, что она меня разорвет на равнине. Так, как финиширует Наталия, у нас никто не финиширует в биатлоне.

Хочу сказать спасибо сервису, потому что лыжи прекрасно катили. Моя победа в первую очередь посвящается себе любимой, потому что у меня сложно в последнее время происходит с гонками. Конечно, Андрей Викторович (Падин) смотрит и переживает. Наконец‑то он порадуется. Хотя, нет, не порадуется, потому что до сих пор очень переживает за мою стрельбу», – сказала Сливко.