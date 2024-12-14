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Бажин о победе в спринте: «Когда говорили, что запас от Латыпова 20 секунд – понимал, что это шанс и надо работать до конца»

Кирилл Бажин оценил свою победу в спринте на Кубке России по биатлону.

В субботу Бажин финишировал первым на этапе в Ижевске, допустив один промах. Второе место занял Эдуард Латыпов (с отставанием +7,1 секунды), третьим стал Роман Ермин (+15,3).

– Когда выходил на финишный круг – и говорили, что запас от Латыпова 20 секунд, – понимал, что это шанс и надо работать до конца. На середине стало тяжеловато, работал до последнего. Было проделано много работы, не зря отработали.

Был хороший настрой на стрельбу, тем более у меня она быстрая. Понимал, что уже нечего бояться. Да, ошибся первым выстрелом. Оказалось, что вся стрельба сместилась. У всех спортсменов, кто лежа промахивались, была тенденция на правые промахи. Завтра надо будет ориентироваться на это.

– Внутри понимали, что такой кондиции хватит на победу?

– Было немного непонятно. Когда вышел с «лежки» с промахом, сказали, что отставание 18 секунд. Подумал, что хорошо иду ходом. Когда начал два круга с транзитом идти, начал отбивать, осталось всего пару секунд. С промахом шел третьим, это добавило уверенности. Понимал, что надо отработать на огневой позиции и все будет в моих руках, – сказал Бажин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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Кирилл Бажин
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