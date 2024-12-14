Йоханнес Бо: «Выигрывать теперь все сложнее и сложнее, и от этого вкус победы еще приятнее»
Йоханнес Бо заявил, что ему становится все труднее побеждать.
Накануне норвежский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене и возглавил общий зачет соревнований. До рекорда Уле Эйнара Бьорндалена по числу побед осталось еще девять.
«Ощущаю сладость победы. Находиться здесь, в Хохфильцене, и выиграть спринт – это просто великолепно. Я чувствую, что теперь у моих соперников все сложнее и сложнее выигрывать, и от этого вкус сегодняшней победы еще приятнее.
Вчера прочитал в фейсбуке, что 10 лет назад я уже побеждал в спринте [в Хохфильцене], опередив Симона Шемпа. Спринт в Хохфильцене мне очень подходит», – сказал Йоханнес.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
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