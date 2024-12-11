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Евгения Павлова стала мамой

Биатлонистка Евгения Павлова сообщила о рождении ребенка.

«10.12.24 ❤️» – написала Павлова под видео с малышом.

В конце сентября биатлонистка сообщила о свадьбе.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Евгении Павловой
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