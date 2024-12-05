Вирер о 51-м месте в индивидуальной гонке: «У меня снова заболела спина. Не чувствую себя свободно, особенно на стойке – есть зажатость»

Доротея Вирер рассказала о проблемах со спиной на первом этапе Кубка мира.

Накануне итальянская биатлонистка финишировала 51-й в индивидуальной гонке в Контиолахти, допустив пять промахов.

«Я расстроилась из-за того, что со вчерашнего дня (с 3 декабря – Спортс’‘) у меня снова заболела спина. Не чувствую себя свободно, особенно на стойке – есть некоторая зажатость.

Но несмотря ни на что, я довольно хорошо чувствовала себя на лыжне. Понятно, что я не в такой форме, как Эльвира (Оберг), которая, по-моему, летает (на лыжне), но скажу, что я тоже неплохо готова.

Очевидно, что пять ошибок в индивидуальной гонке – это слишком много. Надеюсь, лучшее время еще придет», – сказала четырехкратная чемпионка мира Вирер .