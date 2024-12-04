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Кубок IBU. Ботн, Улдал, Фрей, Фрацшер, Реес, Аспенес, Баккен и Ломбардо выступят в индивидуальной гонке

Кубок IBU по биатлону-2024/25

2-й этап

Гейло, Норвегия

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 15:50 по московскому времени.

Старт-лист

3. Лукас Фрацшер (Германия)

7. Симон Кайзер (Германия)

9. Никола Романин (Италия)

17. Роман Реес (Германия)

18. Корнел Пукьяну (Румыния)

20. Мартин Улдал (Норвегия)

23. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

27. Исак Фрей (Норвегия)

31. Оскар Ломбардо (Франция)

35. Туомас Харьюла (Финляндия)

41. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

45. Николо Бетемпс (Италия)

48. Матс Эвербю (Норвегия)

49. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок IBU
индивидуальная гонка
Симон Кайзер
logoсборная Румынии
Никола Романин
Мартин Улдал
Корнел Пукьяну
logoсборная Италии по биатлону
Лукас Фрацшер
Йохан-Олав Ботн
logoсборная Норвегии
logoРоман Реес
logoсборная Германии
logoсборная Финляндии
Матс Эвербю
Николо Бетемпс
Оскар Ломбардо
Исак Фрей
Сверре Дален Аспенес
logoсборная Франции
Туомас Харьюла
logoСиверт Гутторм Баккен
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