Кубок IBU. Ботн, Улдал, Фрей, Фрацшер, Реес, Аспенес, Баккен и Ломбардо выступят в индивидуальной гонке
2-й этап
Гейло, Норвегия
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 15:50 по московскому времени.
Старт-лист
3. Лукас Фрацшер (Германия)
7. Симон Кайзер (Германия)
9. Никола Романин (Италия)
17. Роман Реес (Германия)
18. Корнел Пукьяну (Румыния)
20. Мартин Улдал (Норвегия)
23. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
27. Исак Фрей (Норвегия)
31. Оскар Ломбардо (Франция)
35. Туомас Харьюла (Финляндия)
41. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
45. Николо Бетемпс (Италия)
48. Матс Эвербю (Норвегия)
49. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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