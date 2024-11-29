Наталия Шевченко: «Резцова на финишном подъеме выигрывала у меня пять секунд. Надежд уже не осталось, но я знала, что прошла финиш очень сильно»

Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в спринте на Кубке России.

Второе место заняла Кристина Резцова , которая уступила Шевченко 2,1 секунды.

«Очень рада, что наконец‑то удалось реализовать хоть что-то. Первый плюс гонки – ноль промахов. Второй – чувствовала себя отлично. Еще на разминке поняла, что будет хорошая гонка, потому что самочувствие было классное. Третий – первое место.

На финишный круг у меня был план: на первый подъем захожу в более‑менее быстром темпе, но не на все деньги, потому что основной проигрыш идет на равнине, я и отрабатывала ее, повороты, спуски. У меня еще получилось последний круг пробежать с Ириной Казакевич, за что ей спасибо. Мы шли довольно быстрым темпом, плюс со спуска друг друга заводили. Это мне помогло.

Резцова на финишном подъеме выигрывала у меня пять секунд. У меня уже не осталось надежд, но я знала, что финиш прошла очень сильно.

Что потом? Думаю, побегу смешанную эстафету, потому что одиночная – очень рваная гонка для меня. У меня достаточно долгая стрельба, поэтому в сингле чувствую себя не очень комфортно, могу намазать. Не для меня эта гонка», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».