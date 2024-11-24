Михаил Шашилов: «У нас однозначно есть два спортсмена уровня Кубка мира»
22 ноября Эдуард Латыпов выиграл спринт на Альфа-Банк Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, вторым стал Даниил Серохвостов. Позднее пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов опубликовал данные по дистанционной скорости участников гонки, сравнив с чемпионатом мира. И Латыпов, и Серохвостов были отмечены в публикации.
«Сложно сравнивать скорость без учета условий, скольжения. У нас они были идеальные, тогда как на чемпионате мира, если не ошибаюсь, было теплее. Не берусь сравнивать, хочется быть объективным. Только в очной борьбе можно выяснить, кто на сегодняшний день лучше.
У нас есть однозначно два спортсмена уровня Кубка мира. В любом случае нам есть над чем работать и куда стремиться. Больше всего понравилась погода. За столько лет впервые идеальные условия! Только развивайся», – сказал старший тренер женской сборной России Шашилов.
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