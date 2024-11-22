Директор Союза биатлонистов России: «Иностранные патроны дорогие. Проблему надо решать только российскими – больше и качественнее производить их здесь»
– В сборной по количеству с патронами проблем нет, по качеству – есть, но они были всегда. Может быть, сейчас сложнее их отстреливать, отбирать из того, что осталось в доступе. Стало сложнее, но по количеству вопросов нет.
– Сборная России какими патронами стреляет?
– На соревнованиях иностранными патронами, на тренировках – отечественными. Еще из старых запасов – 2000‑х, 2010‑х годов.
У регионов действительно есть большие проблемы, а самая большая проблема захлестывает юниорский, юношеский спорт. Мы периодически собираемся с представителями Минпромторга, пытаемся решить этот вопрос. К сожалению, пока идет очень туго.
Проблему надо решать только российскими патронами. Больше и качественнее производить их здесь. Потому что иностранные патроны дорогие. Как бы мы ни пытались их завозить параллельным импортом, они получаются очень дорогими для детско‑юношеских школ.
Можем помогать производителю, консультировать, подсказывать и так далее, только так. Это не наша прерогатива и не наша зона ответственности. Мы периодически поднимаем эти вопросы на межведомственных заседаниях, но пока, к сожалению, вопрос идет тяжело, – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.
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