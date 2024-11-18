Виктория Сливко: «Подготовительный период был очень сложный. Я заболела в Мурманске, в июле заболела пневмонией, после Красноярска – ангина»
Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о проблемах со здоровьем в межсезонье.
«Все хорошо, я здорова. Надеюсь, что в сезоне все будет классно. Подготовительный период был очень сложный у меня. Я заболела в Мурманске. Потом в июле заболела пневмонией. Потом после Красноярска – ангина.
За полгода два раза антибиотики... Это, конечно, серьезно. Надеюсь, что это не помешает показывать результаты на протяжении всего сезона», – сказала Сливко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
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