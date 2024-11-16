Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»

Доротея Вирер оценила свое участие в первой с февраля биатлонной гонке.

Сегодня итальянка заняла 15-е место в спринте на турнире в Шушене. Она допустила три промаха и отстала на 1 минуту 8,5 секунды от победителя гонки – норвежки Ингрид Ланмарк Тандревольд.

Для Вирер эти соревнования стали первыми начиная с февраля. Тогда итальянка досрочно завершила сезон.

«Я рада, хоть и не чувствовала себя настолько хорошо, как в предыдущие несколько дней. Однако надев гоночный биб впервые с февраля, после всех взлетов и падений, я могу быть довольна уже тем, что есть. Мне пока не хватает интенсивности и гоночного темпа.

С лыжным ходом все не так уж плохо (10-е время в Шушене – Спортс’‘). Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться – в отличие от прошлого сезона, когда я зашла в тупик, из-за которого не могла выложиться на полную. Я ждала худшего», – сказала Вирер.