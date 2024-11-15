Шведская биатлонистка Ханна Оберг пропустит гонки в Идре из-за болезни
Шведская биатлонистка Ханна Оберг пропустит турнир в Идре, который пройдет с 16 по 17 ноября.
«Я с нетерпением ждала старта сезона в эти выходные, но, к сожалению, простудилась и вынуждена отказаться от участия🤧
Надеюсь, скоро встану на ноги. Желаю удачи всем участникам соревнований!» – написала биатлонистка в инстаграме.
Оберг 29 лет, она двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира.
Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в финском Контиолахти.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Ханны Оберг
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости