Шведская биатлонистка Ханна Оберг пропустит гонки в Идре из-за болезни

Шведская биатлонистка Ханна Оберг пропустит турнир в Идре, который пройдет с 16 по 17 ноября.

«Я с нетерпением ждала старта сезона в эти выходные, но, к сожалению, простудилась и вынуждена отказаться от участия🤧

Надеюсь, скоро встану на ноги. Желаю удачи всем участникам соревнований!» – написала биатлонистка в инстаграме.

Оберг 29 лет, она двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира.

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в финском Контиолахти.