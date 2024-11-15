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Шведская биатлонистка Ханна Оберг пропустит гонки в Идре из-за болезни

Шведская биатлонистка Ханна Оберг пропустит турнир в Идре, который пройдет с 16 по 17 ноября.

«Я с нетерпением ждала старта сезона в эти выходные, но, к сожалению, простудилась и вынуждена отказаться от участия🤧

Надеюсь, скоро встану на ноги. Желаю удачи всем участникам соревнований!» – написала биатлонистка в инстаграме.

Оберг 29 лет, она двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира. 

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в финском Контиолахти.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Ханны Оберг
logoсборная Швеции жен
logoХанна Оберг
турнир в Идре
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