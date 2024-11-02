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  • Дмитрий Васильев: «На необъятные просторы России хлынет волна перебежчиков с Запада и других уголков мира. У нас стабильность, а там все разрушаются, в чем они сами виноваты»
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Дмитрий Васильев: «На необъятные просторы России хлынет волна перебежчиков с Запада и других уголков мира. У нас стабильность, а там все разрушаются, в чем они сами виноваты»

Дмитрий Васильев считает, что в Россию «хлынет волна перебежчиков с Запада».

«В будущем мировая практика показывает, что гражданство дают тем людям, которые могут принести пользу стране. Они должны быть в приоритете. Если такие спортсмены действительно могут прославить Россию, не вижу проблем. Вообще здесь не должно быть ограничений по количеству. Главное условие – полезен человек или нет.

Не сомневаюсь, что в ближайшее время на необъятные просторы России хлынет волна перебежчиков с Запада и других уголков мира. Это очевидный факт. У нас стабильность, а там все разрушаются, в чем они сами виноваты. Тенденция уже необратима, однако ей нужно управлять, а не бросать на самотек», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Также он отметил, что иностранные спортсмены, получившие российский паспорт, не должны называться «псевдорусскими».

«Нет ничего сверхъестественного в том, чтобы сильные футболисты и представители других видов спорта выступали за Россию. Вспомним Виктора Ана, Вика Уайлда, принесших огромную славу нашей стране.

Не будет ли странным, если в сборной России, как в «Зените», будет много иностранцев? Не понимаю, в чем здесь несоответствие. В сборной России должны играть сильнейшие. Если футболист получил наш паспорт, он становится полноценным гражданином страны. Он не может называться псевдорусским, не важно, какой он изначально национальности. Не вижу здесь противоречий, все нормально», – сказал Васильев.

Дмитрий Васильев: «Люди из стран Запада начинают переезжать в Россию. Тенденция уже прослеживается не только в спортивных сферах»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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