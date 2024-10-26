Виктория Сливко: «Учебу закончила, теперь предоставлена только спорту, буду тренироваться, восстанавливаться и думать только о результатах»
Виктория Сливко заявила, что после учебы может сосредоточиться на спорте.
«Учебу закончила, теперь предоставлена только спорту, буду тренироваться, восстанавливаться и думать только о результатах.
Не буду ничего загадывать, рассказывать. У нас еще есть время, когда можно подготовиться. Сейчас мы встанем на лыжи в Ханты-Мансийске.
Конечно, я тренировалась усердно и старалась. И буду стараться показывать хорошие результаты на протяжении всего сезона. На главных стартах быть в более оптимальной форме.
Какой главный старт? У нас чемпионат России будет и чемпионат Союзного государства», – сказала чемпионка Европы по биатлону.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Тюменская арена
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