Виктория Сливко: «Учебу закончила, теперь предоставлена только спорту, буду тренироваться, восстанавливаться и думать только о результатах»

Виктория Сливко заявила, что после учебы может сосредоточиться на спорте.

«Учебу закончила, теперь предоставлена только спорту, буду тренироваться, восстанавливаться и думать только о результатах.

Не буду ничего загадывать, рассказывать. У нас еще есть время, когда можно подготовиться. Сейчас мы встанем на лыжи в Ханты-Мансийске.

Конечно, я тренировалась усердно и старалась. И буду стараться показывать хорошие результаты на протяжении всего сезона. На главных стартах быть в более оптимальной форме.

Какой главный старт? У нас чемпионат России будет и чемпионат Союзного государства», – сказала чемпионка Европы по биатлону.