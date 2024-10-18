Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
17 октября президент страны Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему коммерциализации детского спорта, в том числе поборов в формально бесплатных секциях.
«У нас такой проблемы в настоящий момент нет, все наши секции, отделения, по крайней мере биатлона, но и, насколько я знаю, лыжных гонок, бесплатные. Частных школ по биатлону я пока не знаю ни одной.
Мы со своей стороны, как Союз биатлонистов России (СБР), и всем нашим 57 регионам, нашим членам оказываем финансовую поддержку в последний год: по миллиону рублей в качестве того или иного инвентаря и оборудования для того, чтобы детям, которые приходят заниматься именно в детско-юношеский спорт, было на чем кататься.
Пневматика сегодня доступна, и стрелять можно практически где угодно. Единственная сложность, наверное, привлечь в наш вид спорта. Сегодня достаточно много хороших, комфортных спортивных объектов, где не нужно бегать под дождем, снегом, в ветер, в грязь», – сказал президент СБР Майгуров.
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