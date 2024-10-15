  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Норвежский апелляционный суд пересмотрит дело экс-главы IBU Андерса Бессеберга, осужденного за коррупцию
0

Норвежский апелляционный суд пересмотрит дело экс-главы IBU Андерса Бессеберга, осужденного за коррупцию

Дело экс-главы IBU Андерса Бессеберга, осужденного за коррупцию, будет пересмотрено.

В апреле бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) был признан виновным в получении взяток и связях с проститутками и приговорен к трем годам и одному месяцу тюремного заключения. 

Защита Бессеберга обжаловала приговор на месте. 

Сегодня стало известно, что Апелляционный суд Боргартинга (Норвегия) удовлетворил апелляцию о пересмотре дела. 

Государственный прокурор настаивал на том, чтобы повторное рассмотрение проводилось в письменной форме, то есть без полного судебного разбирательства с участием свидетелей, но это ходатайство было отклонено. 

Ожидается, что повторное рассмотрение дела пройдет в середине 2025 года.

3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
logoАндерс Бессеберг
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Васильев о деле Бессеберга: «Идет охота на ведьм, и он попал под жернова этой машины. Есть ощущение, что страны Запада пытаются переплюнуть друг друга по уровню абсурда»
99 мая, 06:30
Бессеберга лишат почетного членства в НОК Норвегии после приговора за коррупцию
28 мая, 10:40
Дмитрий Губерниев: «Критерии попадания в сборную очень странные. Я жду, когда проснется комитет спортсменов-молчунов»
4030 апреля, 10:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Чернышенко провел совещание по разработке госпрограммы развития физической культуры и спорта
9сегодня, 18:16
Дмитрий Васильев: «Мировой спорт очень много потерял без россиян. Не хватает той важной составляющей для наших недругов, что некого ругать»
32сегодня, 15:19
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
40сегодня, 06:15
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
26сегодня, 06:10
Йеспер Нелин: «Весной у меня было заражение крови после допинг-контроля»
2сегодня, 05:46
Йоханнес Бо: «Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по победам. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времен»
25вчера, 13:29
НОК Беларуси обсудил с МОК допуск белорусских спортсменов к международным соревнованиям
1012 октября, 14:53
Бабиков о горном беге: «Наслаждение свободой выбора маршрута, невероятное единение с природой. Заряд от таких тренировок и соревнований не сравнить ни с чем»
212 октября, 13:58
Лиза Виттоцци признана спортсменом года в Италии по версии FISI
112 октября, 08:10
Биатлонист Латыпов: «У меня была идея сделать челлендж с футболистами – они стреляют по мишеням из винтовки, а я буду бить пенальти»
3412 октября, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
5сегодня, 06:00
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
320 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
58 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54