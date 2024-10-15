Норвежский апелляционный суд пересмотрит дело экс-главы IBU Андерса Бессеберга, осужденного за коррупцию

Дело экс-главы IBU Андерса Бессеберга, осужденного за коррупцию, будет пересмотрено.

В апреле бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) был признан виновным в получении взяток и связях с проститутками и приговорен к трем годам и одному месяцу тюремного заключения.

Защита Бессеберга обжаловала приговор на месте.

Сегодня стало известно, что Апелляционный суд Боргартинга (Норвегия) удовлетворил апелляцию о пересмотре дела.

Государственный прокурор настаивал на том, чтобы повторное рассмотрение проводилось в письменной форме, то есть без полного судебного разбирательства с участием свидетелей, но это ходатайство было отклонено.

Ожидается, что повторное рассмотрение дела пройдет в середине 2025 года.

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