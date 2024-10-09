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Тириль Экхофф: «Мне бы хотелось поставить перед собой достойную цель. Создать семью – это моя мечта»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, что мечтает создать семью.

Экхофф – двукратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира. Она завершила спортивную карьеру в 2023 году.

«Мне бы хотелось поставить перед собой достойную цель, и я очень стараюсь найти ее. Надеюсь, лет через 5-10 это произойдет. Хочу создать семью – это моя мечта.

Работа на ТВ? Уле Эйнар Бьорндален и Петтер Нортуг (вместе с Экхофф появляются на канале TV2 в качестве экспертов – Спортс’‘) настолько не похожи на меня, поэтому я попыталась найти собственный подход. Я стараюсь быть более ориентированной на аудиторию, в чуть более развлекательном плане.

Участие в Ski Classic? Никогда. Только если забавы ради – например, в «Марчалонге». Норвежский «Биркебейнер»? Это слишком уж по-норвежски, мне там не место! Лучше поехать на Ski Classic Challenger в Австралию!» – ответила Экхофф.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ProXCskiing
logoУле Эйнар Бьорндален
телевидение
logoсборная Норвегии жен
лыжные гонки
logoПеттер Нортуг
logoТириль Экхофф
Марчалонга
Биркебейнерреннет
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