Тириль Экхофф: «Мне бы хотелось поставить перед собой достойную цель. Создать семью – это моя мечта»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, что мечтает создать семью.

Экхофф – двукратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира. Она завершила спортивную карьеру в 2023 году.

«Мне бы хотелось поставить перед собой достойную цель, и я очень стараюсь найти ее. Надеюсь, лет через 5-10 это произойдет. Хочу создать семью – это моя мечта.

Работа на ТВ? Уле Эйнар Бьорндален и Петтер Нортуг (вместе с Экхофф появляются на канале TV2 в качестве экспертов – Спортс’‘) настолько не похожи на меня, поэтому я попыталась найти собственный подход. Я стараюсь быть более ориентированной на аудиторию, в чуть более развлекательном плане.

Участие в Ski Classic? Никогда. Только если забавы ради – например, в «Марчалонге». Норвежский «Биркебейнер»? Это слишком уж по-норвежски, мне там не место! Лучше поехать на Ski Classic Challenger в Австралию!» – ответила Экхофф.