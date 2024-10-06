Дмитрий Губерниев: «Работаю бременским музыкантом, ослом из славного коллектива и по совместительству комментатором всея Руси»

Дмитрий Губерниев заявил, что не собирается менять профессию.

Сегодня телеведущему и спортивному комментатору исполнилось 50 лет.

– Вы любите творчество, рассказываете стихи, поете в Guber Band. Где видите себя через 5-10 лет? Смена профессии возможна?

– Через пять лет вижу себя тем же самым. Если только у нас в стране телевидение не закроют, или случится какой-то ужас, подобный словам Елены Вяльбе и прочих мракобесов, про что я думать не хочу.

Я никогда не хотел быть и не буду телевизионным начальником или депутатом, хотя меня постоянно куда-то сватают или приглашают.

Я работаю бременским музыкантом, ослом из славного коллектива и по совместительству комментатором всея Руси. Это, кстати, не я так придумал – люди так называют меня.

– Сами себя считаете комментатором всея Руси?

– Иногда – да, иногда – нет. Но это будет нескромно, если я так скажу. Об этом должны сказать люди, – сказал Губерниев.

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