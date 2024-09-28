Чемпионат мира по биатлону в 2028 году пройдет в Хохфильцене, в 2029-м – в Осло

IBU утвердил места проведения чемпионатов мира по биатлону в 2028 и 2029 году.

В 2028-м чемпионат пройдет в австрийском Хохфильцене, в 2029-м – в норвежском Осло.

«Поздравляем Хохфильцен и Осло с заслуженным выбором хозяевами чемпионатов мира. Оба города являются проверенными биатлонными площадками мирового класса и гарантируют проведение фантастических соревнований.

Мы также благодарим Контиолахти за прекрасную презентацию и не сомневаемся, что они продолжат оставаться важными хозяевами биатлонных стартов.

Большой интерес к проведению чемпионатов мира отражает крепкое здоровье нашего спорта, и, утверждая места проведения ЧМ до 2029 года, мы можем дать уверенность в будущем нашим спортсменам, болельщикам и всем заинтересованным сторонам», – сказал глава Международного союза биатлонистов Олле Далин.