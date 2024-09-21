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Летний биатлон. Жаклен и Мишлон выиграли спринты, Гигонна и Жанмонно – 2-е, Фийон-Майе – 3-й, Симон – 8-я

Жаклен и Мишлон выиграли спринты на чемпионате Франции по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Франции

Короткие спринты

Мужчины

1. Эмильен Жаклен – 16.33,9 (1)

2. Антонин Гигонна – 20,1 (0)

3. Кентен Фийон-Майе – 24,7 (2)

4. Эрик Перро – 27,6 (2)

5. Матье Гарсия – 36,2 (0)

6. Реми Брутье – 40,5 (1)

7. Тео Гиро-Пуайо – 43,6 (2)

8. Эмильен Клод – 53,6 (2)

9. Фабьен Клод – 53,7 (2)

10. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 57,6 (0)...

15. Оскар Ломбардо – 1.17,4 (2)

Женщины

1. Осеан Мишлон – 15.54,6 (0)

2. Лу Жанмонно – 32,8 (0)

3. Жанна Ришар – 49,0

4. Пола Боте – 1.01,4 (1)

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.06,4 (1)

6. Леа Майер (Швейцария) – 1.09,0 (1)

7. Анаэлль Бонду – 1.11,4 (2)

8. Жюлия Симон – 1.13,5 (2)

9. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.21,6 (1)

10. Хло Шевалье – 1.25,9 (3)

11. Камиль Бене – 1.29,0 (1)

12. Софи Шово – 1.34,6 (2)...

16. Жилонн Гигонна – 1.42,2 (3)...

19. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 2.11,1 (3)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная Франции
logoсборная Франции жен
результаты
чемпионат Франции
logoсборная Швейцарии
logoсборная Швейцарии жен
спринт
спринт (жен)
logoАнтонин Гигонна
logoЭлиза Гаспарин
logoКентен Фийон-Майе
logoАита Гаспарин
logoХло Шевалье
logoФабьен Клод
logoЭмильен Жаклен
logoЖюлия Симон
logoЛена Хекки-Гросс
Эмильен Клод
Лу Жанмонно
Жилонн Гигонна
Камиль Бене
Пола Боте
Софи Шово
logoСебастьян Штальдер
logoЭрик Перро
Леа Майер
Оскар Ломбардо
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Реми Брутье
Анаэлль Бонду
Тео Гиро-Пуайо
Матье Гарсия
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