Летний биатлон. Жаклен и Мишлон выиграли спринты, Гигонна и Жанмонно – 2-е, Фийон-Майе – 3-й, Симон – 8-я
Летний биатлон
Короткие спринты
Мужчины
1. Эмильен Жаклен – 16.33,9 (1)
2. Антонин Гигонна – 20,1 (0)
3. Кентен Фийон-Майе – 24,7 (2)
4. Эрик Перро – 27,6 (2)
5. Матье Гарсия – 36,2 (0)
6. Реми Брутье – 40,5 (1)
7. Тео Гиро-Пуайо – 43,6 (2)
8. Эмильен Клод – 53,6 (2)
9. Фабьен Клод – 53,7 (2)
10. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 57,6 (0)...
15. Оскар Ломбардо – 1.17,4 (2)
Женщины
1. Осеан Мишлон – 15.54,6 (0)
2. Лу Жанмонно – 32,8 (0)
3. Жанна Ришар – 49,0
4. Пола Боте – 1.01,4 (1)
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.06,4 (1)
6. Леа Майер (Швейцария) – 1.09,0 (1)
7. Анаэлль Бонду – 1.11,4 (2)
8. Жюлия Симон – 1.13,5 (2)
9. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.21,6 (1)
10. Хло Шевалье – 1.25,9 (3)
11. Камиль Бене – 1.29,0 (1)
12. Софи Шово – 1.34,6 (2)...
16. Жилонн Гигонна – 1.42,2 (3)...
19. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 2.11,1 (3)
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