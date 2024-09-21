Летний биатлон. Жаклен и Мишлон выиграли спринты, Гигонна и Жанмонно – 2-е, Фийон-Майе – 3-й, Симон – 8-я

Жаклен и Мишлон выиграли спринты на чемпионате Франции по летнему биатлону.

Летний биатлон Чемпионат Франции Короткие спринты Мужчины 1. Эмильен Жаклен – 16.33,9 (1) 2. Антонин Гигонна – 20,1 (0) 3. Кентен Фийон-Майе – 24,7 (2) 4. Эрик Перро – 27,6 (2) 5. Матье Гарсия – 36,2 (0) 6. Реми Брутье – 40,5 (1) 7. Тео Гиро-Пуайо – 43,6 (2) 8. Эмильен Клод – 53,6 (2) 9. Фабьен Клод – 53,7 (2) 10. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 57,6 (0)... 15. Оскар Ломбардо – 1.17,4 (2) Женщины 1. Осеан Мишлон – 15.54,6 (0) 2. Лу Жанмонно – 32,8 (0) 3. Жанна Ришар – 49,0 4. Пола Боте – 1.01,4 (1) 5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.06,4 (1) 6. Леа Майер (Швейцария) – 1.09,0 (1) 7. Анаэлль Бонду – 1.11,4 (2) 8. Жюлия Симон – 1.13,5 (2) 9. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.21,6 (1) 10. Хло Шевалье – 1.25,9 (3) 11. Камиль Бене – 1.29,0 (1) 12. Софи Шово – 1.34,6 (2)... 16. Жилонн Гигонна – 1.42,2 (3)... 19. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 2.11,1 (3)