Карим Халили: «Пропускаю чемпионат России по той причине, что часть работы в течение летнего периода вылетела»

Карим Халили объяснил, почему пропустит чемпионат России по летнему биатлону.

Летний чемпионат России пройдет в Красноярске в 12 по 15 сентября.

«Пропускаю чемпионат России по той причине, что часть работы в течение летнего периода вылетела. Сейчас нужно ее наверстать.

Собираюсь к зиме выйти на хороший уровень», – сказал Халили, летом получивший травму плеча.