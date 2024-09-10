Карим Халили: «Пропускаю чемпионат России по той причине, что часть работы в течение летнего периода вылетела»
Карим Халили объяснил, почему пропустит чемпионат России по летнему биатлону.
Летний чемпионат России пройдет в Красноярске в 12 по 15 сентября.
«Пропускаю чемпионат России по той причине, что часть работы в течение летнего периода вылетела. Сейчас нужно ее наверстать.
Собираюсь к зиме выйти на хороший уровень», – сказал Халили, летом получивший травму плеча.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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