Поварницын после 4-го места в масс-старте: «Не до конца понимаю свои силы. Основной акцент мы сделаем на зиму»
Биатлонист Александр Поварницын заявил, что пока не до конца понимает свои силы
Сегодня Поварницын занял 4-е место в масс-старте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске.
«Пока есть досада, но после нее всегда наступает стадия принятия. Постепенно это осмыслю и на чемпионате России, надеюсь, с новыми силами буду биться. Вообще думаю, что все дело в голове. Не могу заставить себя поработать и не до конца понимаю свои силы. Побочный фактор в том, что немного придавил объем.
Та нагрузка, которую я выполнил летом, достаточно большая, и форму к этим соревнованиям мы не форсировали, поэтому пока такое состояние. Не думаю, что к чемпионату России что-то кардинально изменится, но должно быть полегче, а основной акцент мы сделаем на зиму», – сказал Поварницын.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Vprognoze
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