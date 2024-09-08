Анна Богалий: «Я против первенств России для биатлонистов до 14 лет. Мы сталкиваемся с ранним выхолащиванием спортсменов»
«У нас в биатлоне сейчас проводятся первенства России для спортсменов от 13 до 14 лет. Я против таких соревнований и считаю, что до 18 лет мы должны проводить большие комплексные мероприятия, больше напоминающие фестивали, которые имеют, безусловно, спортивную составляющую с медалями, гимном и всем остальным, но без высокой цены победы.
Гонка за результатом, которая ведется с самого детства, может привести к поиску достижения результата спортсменом уже в самом раннем возрасте. Я слышала, что запрещенные препараты, включая стероиды, находят уже у совсем юных спортсменов.
Да, государство старается сделать как лучше, проводя такие соревнования и вводя стипендии. Но мы сталкиваемся при этом с новыми проблемами.
В частности, с ранним выхолащиванием спортсменов, некоторые из которых уже к 15 годам имеют различные проблемы в сердечной деятельности из-за форсирования тренерской подготовки, а к 18 годам уходят из спорта», – отметила вице-президент СБР Анна Богалий.
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