Летний биатлон. Чемпионат Германии. Таннхаймер и Фрацшер победили в спринтах, Фрювирт и Хорн – 2-е
На летнем чемпионате Германии по биатлону прошли спринты
Летний биатлон
Чемпионат Германии
Альтенберг
Спринт
Женщины
1. Юлия Таннхаймер – 21.25,2 (1)
2. Юлиане Фрювирт – 17,6 (0)
3. София Шнайдер – 20,8 (1)
4. Йоханна Пуфф – 35,2 (2)
5. Марлен Фихтнер – 40,3 (1)
6. Стефани Шерер – 48,9 (1)
Мужчины
1. Лукас Фрацшер – 23.07,0 (0)
2. Филипп Хорн – 31,8 (2)
3. Роман Реес – 32,1 (1)
4. Юстус Штрелов – 44,5 (2)
5. Филипп Наврат – 1.11,0 (3)
6. Симон Кайзер – 1.24,8 (4)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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