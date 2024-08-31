  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Летний биатлон. Чемпионат Германии. Таннхаймер и Фрацшер победили в спринтах, Фрювирт и Хорн – 2-е
0

Летний биатлон. Чемпионат Германии. Таннхаймер и Фрацшер победили в спринтах, Фрювирт и Хорн – 2-е

На летнем чемпионате Германии по биатлону прошли спринты

Летний биатлон

Чемпионат Германии

Альтенберг

Спринт

Женщины

1. Юлия Таннхаймер – 21.25,2 (1)

2. Юлиане Фрювирт – 17,6 (0)

3. София Шнайдер – 20,8 (1)

4. Йоханна Пуфф – 35,2 (2)

5. Марлен Фихтнер – 40,3 (1)

6. Стефани Шерер – 48,9 (1)

Мужчины

1. Лукас Фрацшер – 23.07,0 (0)

2. Филипп Хорн – 31,8 (2)

3. Роман Реес – 32,1 (1)

4. Юстус Штрелов – 44,5 (2)

5. Филипп Наврат – 1.11,0 (3)

6. Симон Кайзер – 1.24,8 (4)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная Германии
logoсборная Германии жен
результаты
летний биатлон
чемпионат Германии
logoРоман Реес
logoФилипп Хорн
София Шнайдер
logoЮстус Штрелов
logoФилипп Наврат
Юлиане Фрювирт
Лукас Фрацшер
Стефани Шерер
Йоханна Пуфф
Симон Кайзер
Юлия Таннхаймер
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Летний биатлон. Nordic Festival. Штальдер победил в масс-старте, Жаклен – 2-й, Перро – 3-й
1сегодня, 15:31
Летний биатлон. Nordic Festival. Симон выиграла масс-старт, Брезаз-Буше – 2-я, Тандревольд – 3-я
4сегодня, 14:40
IBU хочет ввести новую систему старта в спринтах и индивидуальных гонках. Лидеры не смогут выбирать стартовую группу
4сегодня, 11:42
Летний биатлон. Чемпионат Германии. Пройс и Хорн выиграли индивидуальные гонки, Пуфф и Штрелов – 2-е, Наврат – 3-й
2вчера, 20:51
Тихонов об отказе в выдаче виз двум российским паралимпийцам: «Это позор для Франции. Неужели совесть позволяет французам это сделать»
3вчера, 15:08
Шашилов о Мироновой: «Надеюсь, Света будет прежней. Желание и мотивация у нее восстановились»
вчера, 11:30
Васильев о Паралимпиаде: «То, что украинский пловец не сфотографировался с нашим, – наплевать на это. Тут нечему удивляться»
вчера, 11:12
Сливко о хейте: «Доходило до того, что желали смерти. Последнее время нет такого негатива, вижу, что отношение изменилось»
3вчера, 11:00
Виктория Сливко: «У меня есть мечта пробежаться с лыжниками, где-нибудь на Кубке России. На 10 км я, наверное, могла бы быть рядом с «двадцаточкой»
вчера, 10:47
Тихонов о «Гонке чемпионов»: «Такое совместное соревнование пойдет на пользу и лыжникам, и биатлонистам, и зрителям»
2вчера, 07:16
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
4вчера, 05:00
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
28 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59