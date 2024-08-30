Летний биатлон. Чемпионат Германии. Пройс выиграла индивидуальную гонку, Пуфф – 2-я, Визенсартер – 3-я, Хеттих-Вальц – 11-я
Франциска Пройс выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате Германии
Чемпионат Германии по летнему биатлону
Альтенберг
Укороченная индивидуальная гонка
Женщины
1. Франциска Пройс – 37.51,6 (2)
2. Йоханна Пуфф – 27,6 (2)
3. Марион Визенсартер – 41,8 (3)
4. Анна Вайдель – 1.40,8 (2)
5. Селина Гротиан – 1.49,3 (4)
6. София Шнайдер – 2.24,9 (5)...
11. Янина Хеттих-Вальц – 2.47,8 (5)
Мужчины
15.00 по московскому времени.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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