Каминский о стрельбе Латыпова: «Сейчас надеюсь, что будет получше. Мы каждый сезон надеемся»

Юрий Каминский заявил, что надеется на прогресс в стрельбе у Эдуарда Латыпова

Латыпов – трехкратный олимпийский призер по биатлону. В прошедшем сезоне он выиграл общий зачет Кубка России.

– В этом сезоне у Латыпова стрельба будет лучше?

– Мы каждый сезон надеемся, что она будет лучше. На самом-то деле, мы много работы проводим, чтобы улучшить стрельбу у Эдуарда.

В этом году, например, сменил он ложу [винтовки], некоторые параметры поменялись у нас. Сейчас, в принципе, надеюсь, что будет получше стрельба. Насколько – сложно сказать сейчас, – сказал тренер сборной России Каминский .