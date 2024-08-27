Каминский о стрельбе Латыпова: «Сейчас надеюсь, что будет получше. Мы каждый сезон надеемся»
Юрий Каминский заявил, что надеется на прогресс в стрельбе у Эдуарда Латыпова
Латыпов – трехкратный олимпийский призер по биатлону. В прошедшем сезоне он выиграл общий зачет Кубка России.
– В этом сезоне у Латыпова стрельба будет лучше?
– Мы каждый сезон надеемся, что она будет лучше. На самом-то деле, мы много работы проводим, чтобы улучшить стрельбу у Эдуарда.
В этом году, например, сменил он ложу [винтовки], некоторые параметры поменялись у нас. Сейчас, в принципе, надеюсь, что будет получше стрельба. Насколько – сложно сказать сейчас, – сказал тренер сборной России Каминский.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал СБР
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