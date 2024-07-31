Мартен Фуркад: «Нырнул бы в Сену без сомнений. Рад, что удалось сохранить и красоту, и формат триатлона на Олимпиаде»
Мартен Фуркад рад тому, что первый этап олимпийского триатлона прошел на Сене.
Соревнования проходят сегодня в Париже. Женскую гонку выиграла представительница Франции Кассандра Богран.
– Я не просто болельщик, я обожаю триатлон. Занимался им параллельно с началом своей карьеры в биатлоне, когда был юным. Так что очень внимательно слежу за этим видом спорта.
– И наверняка не пропустили разговоры о состоянии воды в Сене.
– Конечно, как человек, вовлеченный в проведение Олимпийских игр и как член комиссии спортсменов МОК, я внимательно следил за этим вопросом. И рад, что удалось сохранить и красоту гонки, и формат.
Все к лучшему, хотя, можно сказать, нам повезло: и состояние воды оказалось удовлетворительным, и благодаря дождю погода стала не такой жаркой, как была накануне. Иногда в организации мероприятий, как и в спорте, нужно немного удачи.
– А как спортсмен, как бы вы реагировали на все эти разговоры?
– Для меня результат и медаль были бы на первом месте. Без сомнений нырнул бы в Сену, – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону.
Триатлон на Олимпиаде все-таки перенесли! Оказывается, Сена опасна не только грязной водой
Тот первый : "what did you say? I don’t understand."
Второй : " я говорю ты двумя руками черпай, так же удобнее!"
Вперёд !
Фуркад, на минуточку, выдающийся биатлонист. Почитайте о нём на досуге...
Формат действительно интересный, но рискованный.
Течение реки тоже вносит определенное неравенство для спортсменов. Писали уже, что сильнейшие спортсмены получили изначально лучшие условия для плавания.
Жаль, что в Неве такого не провести, унесет всех до дамбы
Семь утра, дождь, будний день, еще не стартовали участники, а зрителей битком-битком.
Во время беговой части вообще был супераншлаг.
Думаю, точку в истерике по поводу триатлона можно ставить и должны отпасть все вопросы по поводу проведения триатлона в центре города в таком формате.
Это другое