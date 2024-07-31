Мартен Фуркад: «Нырнул бы в Сену без сомнений. Рад, что удалось сохранить и красоту, и формат триатлона на Олимпиаде»

Мартен Фуркад рад тому, что первый этап олимпийского триатлона прошел на Сене.

Соревнования проходят сегодня в Париже. Женскую гонку выиграла представительница Франции Кассандра Богран.

– Я не просто болельщик, я обожаю триатлон. Занимался им параллельно с началом своей карьеры в биатлоне, когда был юным. Так что очень внимательно слежу за этим видом спорта.

– И наверняка не пропустили разговоры о состоянии воды в Сене.

– Конечно, как человек, вовлеченный в проведение Олимпийских игр и как член комиссии спортсменов МОК, я внимательно следил за этим вопросом. И рад, что удалось сохранить и красоту гонки, и формат.

Все к лучшему, хотя, можно сказать, нам повезло: и состояние воды оказалось удовлетворительным, и благодаря дождю погода стала не такой жаркой, как была накануне. Иногда в организации мероприятий, как и в спорте, нужно немного удачи.

– А как спортсмен, как бы вы реагировали на все эти разговоры?

– Для меня результат и медаль были бы на первом месте. Без сомнений нырнул бы в Сену, – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону.

Триатлон на Олимпиаде все-таки перенесли! Оказывается, Сена опасна не только грязной водой