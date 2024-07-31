Мартен Фуркад: «Нырнул бы в Сену без сомнений. Рад, что удалось сохранить и красоту, и формат триатлона на Олимпиаде»

Теги сборная Франции Мартен Фуркад Олимпиада-2024 Спорт-Экспресс Биатлон

Мартен Фуркад рад тому, что первый этап олимпийского триатлона прошел на Сене.

Соревнования проходят сегодня в Париже. Женскую гонку выиграла представительница Франции Кассандра Богран.

– Я не просто болельщик, я обожаю триатлон. Занимался им параллельно с началом своей карьеры в биатлоне, когда был юным. Так что очень внимательно слежу за этим видом спорта.

– И наверняка не пропустили разговоры о состоянии воды в Сене.

– Конечно, как человек, вовлеченный в проведение Олимпийских игр и как член комиссии спортсменов МОК, я внимательно следил за этим вопросом. И рад, что удалось сохранить и красоту гонки, и формат.

Все к лучшему, хотя, можно сказать, нам повезло: и состояние воды оказалось удовлетворительным, и благодаря дождю погода стала не такой жаркой, как была накануне. Иногда в организации мероприятий, как и в спорте, нужно немного удачи.

– А как спортсмен, как бы вы реагировали на все эти разговоры?

– Для меня результат и медаль были бы на первом месте. Без сомнений нырнул бы в Сену, – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Триатлон на Олимпиаде все-таки перенесли! Оказывается, Сена опасна не только грязной водой

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30 комментариев
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"Без сомнений нырнул бы в Сену, но я биатлонист. Поэтому могу говорить, что угодно. Нырять все равно не придется."
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Вспомнил анекдотна эту тему : мужик ладонью из реки воду черпает и пьёт. Другой, проходящий мимо, ему говорит: "ты что, вода загрязнённая от отходов фабрик вверх по реке, сдохнешь же!!"
Тот первый : "what did you say? I don’t understand."
Второй : " я говорю ты двумя руками черпай, так же удобнее!"
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В чём проблема - иди и ныряй как дельфин.
Вперёд !
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Не вижу, что его может останавливать.
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но не буду:)
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Да, красивая картинка для ТВ бы получилась. Плывут: Фуркад, за ним Губерниев. Оба с лыжами
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мартен , нырнуть легко, попробуй из неё вынырнуть!😂😂😂
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Иди ныряй
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Но, не нырнул.
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Со всеми сопутствующими проблемами, соревнования в Сене - это красивая история.
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Смешно в этой истории, что в Париже оказывается регулярно проводятся соревнования по триатлону. Используют один из каналов, который в городе и соответствует всем требованиям. Эту локацию даже не использовали, как запасную и подвергли спортсменов высокому риску
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Ответ inga_7z@tut.by
Клоун политический. Да ещё и в рубрике "биатлон"
Вы ничего не путаете??
Фуркад, на минуточку, выдающийся биатлонист. Почитайте о нём на досуге...
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Ответ Alex1104
Вы вообще не вкурили? Фуркад, как функционер МОК говорит о триатлоне, а новость попадает в раздел "биатлон". Это в принципе близко к тому, как новость об очередной статье Вайцеховской о Тутберидзе попала в раздел "прыжки в воду". Вайцеховская именно этим видом спорта занималась, если вы не в курсе. ОЧ, кстати
Вообще не курю. Ни того, ни другого, вам знакомого((
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Ответ Alex1104
Речь о том, что к биатлону эта новость не имеет отношения. Это как если очередную писульку от Вайцеховской о Тутберидзе в рубрику "прыжки в воду" внести.
Комментарий удален модератором
Ответ Thomas Befort
Вспомнил анекдотна эту тему : мужик ладонью из реки воду черпает и пьёт. Другой, проходящий мимо, ему говорит: "ты что, вода загрязнённая от отходов фабрик вверх по реке, сдохнешь же!!" Тот первый : "what did you say? I don’t understand." Второй : " я говорю ты двумя руками черпай, так же удобнее!"
скрепно )
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Да еще как организовать! Семь утра, дождь, будний день, еще не стартовали участники, а зрителей битком-битком. Во время беговой части вообще был супераншлаг. Думаю, точку в истерике по поводу триатлона можно ставить и должны отпасть все вопросы по поводу проведения триатлона в центре города в таком формате.
Но этого по телику, наверняка, не покажут. И даже не скажут.И вообще, Париж- это грязь, крысы, бомжи, нет еды и что- то там ещё.Это мне подруга поведала.Правда, она в Париже никогда не была, но ей об жтом рассказали из телика, а уж они- то врать не будут)
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Да еще как организовать! Семь утра, дождь, будний день, еще не стартовали участники, а зрителей битком-битком. Во время беговой части вообще был супераншлаг. Думаю, точку в истерике по поводу триатлона можно ставить и должны отпасть все вопросы по поводу проведения триатлона в центре города в таком формате.
Точку можно будет поставить, если никто в больницу не попадет.
Формат действительно интересный, но рискованный.
Течение реки тоже вносит определенное неравенство для спортсменов. Писали уже, что сильнейшие спортсмены получили изначально лучшие условия для плавания.
Жаль, что в Неве такого не провести, унесет всех до дамбы
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Да еще как организовать!
Семь утра, дождь, будний день, еще не стартовали участники, а зрителей битком-битком.
Во время беговой части вообще был супераншлаг.

Думаю, точку в истерике по поводу триатлона можно ставить и должны отпасть все вопросы по поводу проведения триатлона в центре города в таком формате.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В чём проблема - иди и ныряй как дельфин. Вперёд !
Сказать - не сделать
Это другое
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Ответ Sizt
Не вижу, что его может останавливать.
его тоже не допустили до олимпиады
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Бедные триатлонисты,через пару дней слягут с поносом.После вчерашнего ливня,все предыдущие пробы воды уже недействительны.
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Вбил гвоздь недоброжелателям.
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Легко говорить, что ты бы что-то сделал, когда тебе не надо этого делать)))
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Макрон вообще обещал поплавать. Но...
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