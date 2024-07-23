Зайцева о том, хочет ли возглавить СБР: «Таких амбиций у меня пока нет, мой путь сейчас – стать депутатом»

Теги Ольга Зайцева сборная России жен Союз биатлонистов России Политика Биатлон

Ольга Зайцева заявила, что ее путь – стать депутатом.

– Не хотите когда-нибудь возглавить Союз биатлонистов России? Есть ли у вас такое в планах?

– По секрету скажу: всегда была мечта, когда я закончила карьеру, пойти в федерацию. Но, как и в спорте, я всегда знала, что придет мое время. Как по результатам, когда были девчонки старшего поколения, которые выступали и показывали результаты, у меня не получалось в силу своей неопытности и молодости, но потом пришло мое время и я стала показывать, и я стала ветераном и опытной спортсменкой.

Так же и в этой ситуации можно рассматривать: мечта была, но у жизни пути разные и неисповедимые. Я вот говорила, что никогда не буду депутатом, а жизнь вывела, что я становлюсь депутатом. Ты не знаешь, ты можешь запланировать одно, а тебе жизнь по-другому скажет. Всякое может быть.

– Какой у вас потолок амбиций: глава федерации, министр спорта?

– Нет-нет, я пока наслаждаюсь теми, кто сейчас работает. Таких амбиций у меня пока нет, мой путь сейчас – стать депутатом. Сейчас занимаюсь этим.

Есть амбиции в нашей академии – вырастить чемпионов, чтобы Москва была на хорошем уровне. Вот эта мечта – самая главная, она в приоритете: чтобы наши спортсмены хорошо выступали на России. Это мечта – чтобы молодежь выросла и была сильная, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

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10 комментариев
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Бывшей допингистке все двери во власть широко открыты.
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Тренд на дам-руководительниц федераций есть, так что могет быть и станет. почему бы и да
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Выбрала путь позора.
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допинг и 👅 пропуск наверх
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Таких депутатов - бывших спортсменов в ГД уже переизбыток, да ещё и допингистка...
А если глава СБР, то это полный бред и зашквар.
Не захотела после спорта получать образование и работать, как обычный человек и гражданин.
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Ахаха.Стать,или чтобы избиратели выбрали?
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В федерации работать придется, а депутатом только лапки поднимай по приказу.
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Если за почти 10 лет после спорта точно поняла что ничего в общем-то и не умеешь - только и остается что идти в депутаты...
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Как же манит спортсменов, артистов и т.п. депутатство :)
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