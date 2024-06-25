Губерниев – тренерам из-за ситуации с СБР: «Что‑то не нравится – собирайте пресс‑конференцию. В противном случае вас будут скручивать в бараний рог»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Биатлон

Дмитрий Губерниев предложил тренерам собрать пресс-конференцию по ситуации с СБР.

Ранее спортивный комментатор сообщил, что между тренерами и руководством Союза биатлонистов России (СБР) возник конфликт, в том числе из-за расписания на сезон.

«Мне часто тренеры присылают скрины, различную прямую речь и голосовые сообщения по поводу взаимоотношений с руководством СБР. Хочу сказать им: ребят, хватит бояться! Если у вас есть какие‑то вопросы, собирайте журналистов и задавайте их публично. В противном случае вас так же и будут продолжать скручивать в бараний рог.

На самом деле, все шушуканья перестали меня даже забавлять, потому что в СБР есть пассажиры не совсем адекватные. Я свою позицию, если меня что‑то не устраивает, – объясняю. А тренеры все шу‑шу‑шу.

Мне кажется, они должны это уже перевести в публичную плоскость. В противном случае – все пшик и болтовня. Опять же, что‑то не нравится – собирайте пресс‑конференцию», – заявил Губерниев.

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