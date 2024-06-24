Мартен Фуркад поучаствовал в эстафете олимпийского огня Парижа-2024

Теги сборная Франции фото Мартен Фуркад эстафета олимпийского огня Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поучаствовал в эстафете олимпийского огня Парижа-2024.

Француз опубликовал в соцсетях видео из Шамони-Мон-Блан, где пробежал свой отрезок эстафеты с факелом.

Фуркад завершил спортивную карьеру в 2020 году. На данный момент он входит в состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Видели факел Олимпиады-2024? В нем множество зашифрованных смыслов, включая перемирие

Скриншот с видео на странице Мартена Фуркада.

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1 комментарий
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С возрастом стал на торговца фруктами из Узбекистана похож. Но всё равно хорош)
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