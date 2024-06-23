Биатлонистка Алина Кудисова перенесла операцию по коррекции зрения.

«Операция была плановая, первоначально должна была состояться в апреле, но, к сожалению, на тот момент были противопоказания по состоянию здоровья глаз, которые не позволили ее провести. В очередной раз убеждаюсь, что в жизни все происходит тогда, когда нужно.

У меня с детства плохое зрение, всю жизнь хожу в линзах, поэтому сейчас просто в шоке и в восторге от того, как я вижу и как прекрасен этот мир! Ближайшие две недели можно только пешком ходить по лесу, считать птичек.

После реабилитации начну тихонечко втягиваться в тренировочный процесс», – написала Кудисова в телеграм-канале.