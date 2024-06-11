Юрлова об иностранных подругах: «Со всей сложившейся ситуацией многие прекратили общение. Сейчас общаюсь только с Санфилиппо»

Екатерина Юрлова рассказала об общении с иностранными спортсменками.

«Со всей сложившейся ситуацией, к сожалению, многие из тех, с кем я общалась, прекратили это общение. Не буду сейчас называть конкретные имена.

Сейчас на данный момент я общаюсь с давней подругой, которая тоже в свое время мне очень сильно помогла – это Федерика Санфилиппо. Мы абсолютно хорошо общаемся, переписываемся. Если будет возможность – я буду очень рада ее увидеть.

Она тоже, как и я, в этом году закончила спортивную карьеру. Из биатлона она ушла пару лет назад, перешла в лыжные гонки. В этом году мы как раз с ней где-то в марте общались, она говорит: для меня эта гонка будет последней. А я говорю: ой, как здорово, а у меня в апреле будет последняя! Конечно, друг друга поздравили, она после Мурманска написала мне очень много теплых слов», – рассказала в шоу «Макияж с Кирой Дюжевой».