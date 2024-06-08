Биатлонистка Шевченко о жесткости тренеров: «Если ты хочешь добиться результата, ты должен максимально отдаваться делу. Поэтому тренеры требовательны»

Теги сборная России жен Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Биатлонистка Наталия Шевченко поделилась мнением о жестких методах тренеров.

– Сейчас много разговоров о том, что в России очень жесткие тренеры. Например, Ирина Винер называла грубыми словами своих подопечных, а Татьяна Тарасова не скрывала, что могла и треснуть с удовольствием. Как вы относитесь к таким методам работы тренеров? Было ли у вас такое, что тренеры обращались с вами грубо?

– У меня не было такого в карьере, что меня тренеры как-то принижали, проявляли какое-то насилие. У меня с детства замечательные тренеры, душевные люди, которые вкладывались в меня и делали все ради моего результата.

Сейчас, во взрослом спорте, тоже не было таких случаев никогда, и, даже если бы они были, я боевая девчонка и всегда могу ответить. Если меня будут обижать, я себя в обиду не дам. У меня с этим проблем нет.

Если говорить в общем, не только про биатлон, а про другие виды спорта, я не сильно знаю там тренеров, но слышала, что в художественной гимнастике строгие тренеры, но этот вид спорта требует такой строгости, у них там каждый грамм веса на счету.

Если ты хочешь добиться результата, неважно, в каком виде спорта, ты должен максимально отдаваться делу, поэтому тренеры требовательны к тренировочному процессу. У нас просто большая конкуренция в стране во всех видах спорта, поэтому такие и тренеры.  

– А в биатлоне и лыжах такая жесткость требуется?

– Могу сказать так: в детстве, когда психика ребенка еще не сформировалась, конечно, если тренер очень жестко разговаривает с ним, то ребенку просто не захочется ходить на тренировки. Здесь надо тренерам себя держать в рамках, чтобы ребенок хотел заниматься.

А потом, во взрослом спорте, человек уже сам должен понимать, для чего ему это надо: здесь уже орами и криками ты желание не вобьешь в человека, если он сам не хочет.

Сейчас тренеры в профессиональном спорте ведут такую политику, что, если спортсмен не хочет – хорошо, это его желание, значит, он будет уволен из команды и пускай делает, что хочет, – сказала пятикратная чемпионка России по биатлону. 

Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий