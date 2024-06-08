Биатлонистка Шевченко о жесткости тренеров: «Если ты хочешь добиться результата, ты должен максимально отдаваться делу. Поэтому тренеры требовательны»

Биатлонистка Наталия Шевченко поделилась мнением о жестких методах тренеров.

– Сейчас много разговоров о том, что в России очень жесткие тренеры. Например, Ирина Винер называла грубыми словами своих подопечных, а Татьяна Тарасова не скрывала, что могла и треснуть с удовольствием. Как вы относитесь к таким методам работы тренеров? Было ли у вас такое, что тренеры обращались с вами грубо?

– У меня не было такого в карьере, что меня тренеры как-то принижали, проявляли какое-то насилие. У меня с детства замечательные тренеры, душевные люди, которые вкладывались в меня и делали все ради моего результата.

Сейчас, во взрослом спорте, тоже не было таких случаев никогда, и, даже если бы они были, я боевая девчонка и всегда могу ответить. Если меня будут обижать, я себя в обиду не дам. У меня с этим проблем нет.

Если говорить в общем, не только про биатлон, а про другие виды спорта, я не сильно знаю там тренеров, но слышала, что в художественной гимнастике строгие тренеры, но этот вид спорта требует такой строгости, у них там каждый грамм веса на счету.

Если ты хочешь добиться результата, неважно, в каком виде спорта, ты должен максимально отдаваться делу, поэтому тренеры требовательны к тренировочному процессу. У нас просто большая конкуренция в стране во всех видах спорта, поэтому такие и тренеры.

– А в биатлоне и лыжах такая жесткость требуется?

– Могу сказать так: в детстве, когда психика ребенка еще не сформировалась, конечно, если тренер очень жестко разговаривает с ним, то ребенку просто не захочется ходить на тренировки. Здесь надо тренерам себя держать в рамках, чтобы ребенок хотел заниматься.

А потом, во взрослом спорте, человек уже сам должен понимать, для чего ему это надо: здесь уже орами и криками ты желание не вобьешь в человека, если он сам не хочет.

Сейчас тренеры в профессиональном спорте ведут такую политику, что, если спортсмен не хочет – хорошо, это его желание, значит, он будет уволен из команды и пускай делает, что хочет, – сказала пятикратная чемпионка России по биатлону.

Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез