Сола об Олимпиаде-2026: «На 99 процентов уверена, что нас допустят»

Теги сборная Беларуси жен Олимпиада-2026 Анна Сола Биатлон

Белорусская биатлонистка Анна Сола уверена в допуске на Олимпиаду-2026.

– На ваш взгляд, чем вся история с допуском закончится?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что не я там решаю. Конечно, мне бы хотелось туда вернуться. Потому что казалось, что только-только там начало все получаться и я уже хотела забираться на высшую ступеньку пьедестала, но все оборвалось.

Но Россия будет придумывать хорошие старты, на которых будут призовые. Для нас, спортсменов, это не последний вопрос.

– Уже у вас начинается подготовка к Милану?

– Да. Я на 99 процентов уверена, что нас допустят, – сказала Сола.

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3 комментария
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99,(9)%, что вас не пустят!
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Недопуск атлетов Беларуси это абсурд, будем откровенны.
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