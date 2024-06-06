Сола об Олимпиаде-2026: «На 99 процентов уверена, что нас допустят»

Белорусская биатлонистка Анна Сола уверена в допуске на Олимпиаду-2026.

– На ваш взгляд, чем вся история с допуском закончится?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что не я там решаю. Конечно, мне бы хотелось туда вернуться. Потому что казалось, что только-только там начало все получаться и я уже хотела забираться на высшую ступеньку пьедестала, но все оборвалось.

Но Россия будет придумывать хорошие старты, на которых будут призовые. Для нас, спортсменов, это не последний вопрос.

– Уже у вас начинается подготовка к Милану?

– Да. Я на 99 процентов уверена, что нас допустят, – сказала Сола.