Антон Бабиков: «Я пережил и отсутствие результатов, и медали, и конфликты, но никогда не думал бросать спорт. Если молодые парни не могут нас обыграть, почему надо завязывать?»

Теги сборная России Антон Бабиков Биатлон

Антон Бабиков объяснил, почему не планирует завершать карьеру.

– На трассе биатлонистам зачастую приходится догонять, отыгрывать время. А в жизни вам приходилось наверстывать упущенное?

– Пока что трасса – большая часть моей жизни! Поэтому не могу припомнить моменты, когда нужно было продемонстрировать степень закаленности своего характера вне спорта. Но однозначно во многих моих словах и поступках проявляется именно то, что я приобрел в биатлоне, стараюсь всегда следовать своим принципам.

Мне 32 года. Периодически слышу вопросы: «Зачем продолжаешь бегать? Надеешься снова стать чемпионом мира?» А я люблю биатлон! Потому что занимаюсь им с раннего детства с удовольствием. Многое пережил – и отсутствие результатов, и золотые медали, и конфликты. Но никогда не думал бросать спорт.

Люблю тренироваться, соревноваться, люблю все, чем наполнен биатлон. Здоровье позволяет бегать – так почему мне нужно задумываться о своем возрасте? Если пока молодые, здоровые парни не могут нас обыграть, почему надо завязывать с большим спортом?

Я знаю цену и победам, и поражениям. И я не из тех, кто проиграв, начинает ныть, что ненавидит этот спорт, все плохо-плохо-плохо… Когда пойму, что готов заниматься чем-то еще с тем же рвением и той же любовью, с которыми занимаюсь спортом сейчас, то подумаю. А пока не готов сменить род деятельности, – сказал чемпион мира по биатлону 2017 года Бабиков.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

1 комментарий
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Свой функциональный уровень сможет сохранять ещё лет 5-7, а за счёт опыта вовремя выходить на пики формы к нужным стартам. Но природа может вмешиваться ( болезни, холода), и личные вопросы появляются неизбежно. Ну и вопрос мотивации встанет, если начнут отцеплять.
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