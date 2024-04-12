Антон Бабиков: «Клубный биатлон должен развиваться. Есть много проволочек в плане документации и прочего, но этим нужно заниматься»

Антон Бабиков поддержал идею создания клубного биатлона в России.

– Как относитесь к идее создания биатлонных клубов? Насколько это перспективно?

– Считаю, что это перспективно и нужно к этому подходить с точки зрения, чтобы мы подхлестывали друг друга. Должно быть частное и федеральное направление, когда подотчетные люди будут видеть плюсы того, как можно все организовывать самим, неся ответственность за свои деньги. Они будут друг друга подхлестывать и расти.

Я считаю, что клубный биатлон должен развиваться, хотя не все так просто и есть много проволочек в плане документации и прочего, но этим нужно заниматься, – сказал чемпион мира по биатлону Бабиков.

Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?