Колотов о марафоне в Увате: «Было бы неплохо получить машину за гонку, даже Lada Granta»

Биатлонист Иван Колотов рассказал, почему участвует в марафоне в Увате.

Гонка на 40 км в рамках чемпионата России пройдет завтра.

– Не все биатлонисты приехали в Уват. Что привело тебя на марафон?

– Это как традиция. Несмотря на общую усталость и скорую поездку на этап Кубка Содружества в Мурманск, участие в марафоне даст тебе гиперкомпенсацию в плане восстановления. Это пойдет мне на пользу и сыграет ключевую роль в Мурманске.

– Как часто ты в своей карьере бегал в марафонах?

– Такую дистанцию в биатлоне я побегу в третий раз. Мне нравится такая дисциплина, потому что это больше не старт, а тренировка. После половины дистанции начинается игра на контроль и выносливость.

– В марафоне у спортсмена появляется очень много времени на разные мысли. О чем ты думал в прошлом году?

– Последние 10 километров я думал только о том, что у меня замерзли ноги, а не о стрельбе или дистанции, ха-ха. Трасса была мокрой, ботинки быстро промокли. В этом году даже подумал надеть пакеты, потому что ноги в тепле надо сохранить.

– В пакетах же не очень удобно?

– Это понятно, но, может быть, ноги будут менее сырые.

– Перед чемпионатом России ты говорил, что попадешь на пьедестал. Тут есть наитие?

– Сюда приехало не так много народа, как в прошлом году. Думаю, что многие устали, поэтому шансы есть. Тут, наверное, не столько решает стрельба, сколько выносливость. В пятерке или четверке, думаю, можно быть.

– Раньше здесь за победу в марафоне разыгрывали машину. Было бы неплохо получить автомобиль сейчас?

– Раньше времена другие были и, возможно, цены на авто ниже, чем сейчас. Но неплохо было бы получить машину за гонку, даже Lada Granta, ха-ха, – сказал Колотов.