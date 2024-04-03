Колотов о марафоне в Увате: «Было бы неплохо получить машину за гонку, даже Lada Granta»
Биатлонист Иван Колотов рассказал, почему участвует в марафоне в Увате.
Гонка на 40 км в рамках чемпионата России пройдет завтра.
– Не все биатлонисты приехали в Уват. Что привело тебя на марафон?
– Это как традиция. Несмотря на общую усталость и скорую поездку на этап Кубка Содружества в Мурманск, участие в марафоне даст тебе гиперкомпенсацию в плане восстановления. Это пойдет мне на пользу и сыграет ключевую роль в Мурманске.
– Как часто ты в своей карьере бегал в марафонах?
– Такую дистанцию в биатлоне я побегу в третий раз. Мне нравится такая дисциплина, потому что это больше не старт, а тренировка. После половины дистанции начинается игра на контроль и выносливость.
– В марафоне у спортсмена появляется очень много времени на разные мысли. О чем ты думал в прошлом году?
– Последние 10 километров я думал только о том, что у меня замерзли ноги, а не о стрельбе или дистанции, ха-ха. Трасса была мокрой, ботинки быстро промокли. В этом году даже подумал надеть пакеты, потому что ноги в тепле надо сохранить.
– В пакетах же не очень удобно?
– Это понятно, но, может быть, ноги будут менее сырые.
– Перед чемпионатом России ты говорил, что попадешь на пьедестал. Тут есть наитие?
– Сюда приехало не так много народа, как в прошлом году. Думаю, что многие устали, поэтому шансы есть. Тут, наверное, не столько решает стрельба, сколько выносливость. В пятерке или четверке, думаю, можно быть.
– Раньше здесь за победу в марафоне разыгрывали машину. Было бы неплохо получить автомобиль сейчас?
– Раньше времена другие были и, возможно, цены на авто ниже, чем сейчас. Но неплохо было бы получить машину за гонку, даже Lada Granta, ха-ха, – сказал Колотов.