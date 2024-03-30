Гараничев о том, что его называют невезучим: «Кто обо мне так говорит, пусть на себя посмотрит со стороны. Собака лает, караван идет»

Евгений Гараничев прокомментировал то, что его называют невезучим спортсменом.

– Вас иногда называют самым невезучим биатлонистом в российской истории...

– Бывают невезучие спортсмены олимпийскими призерами или победителями этапов Кубка мира?

– В первую очередь, вспоминают, как вы опаздывали на гонки...

– Вы говорите за других, кто эту информацию преподносит. Посмотрите статистику. Сколько гонок я пробежал, и сколько таких случаев было. Было, по-моему, два-три таких момента. И то в одном, где я палки забыл, я стартовал, хоть и с опозданием. Я знаю, кто обо мне так говорит, пусть он на себя посмотрит со стороны. А потом обсуждает.

– То есть, вы этим эпизодам с опозданиями не придавали особого значения?

– Это неприятно. Но обвинять меня в чем-то, преподносить так, что я невезучий... Если этому человеку нравится так говорить, пусть говорит. Как говорится, собака лает, караван идет. Я же пытаюсь смотреть на такие вещи с улыбкой, абстрагироваться и просто показывать свой уровень, – сказал бронзовый призер Сочи-2014.