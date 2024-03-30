Гараничев о том, что его называют невезучим: «Кто обо мне так говорит, пусть на себя посмотрит со стороны. Собака лает, караван идет»

Теги сборная России Евгений Гараничев Биатлон

Евгений Гараничев прокомментировал то, что его называют невезучим спортсменом.

– Вас иногда называют самым невезучим биатлонистом в российской истории...

– Бывают невезучие спортсмены олимпийскими призерами или победителями этапов Кубка мира?

– В первую очередь, вспоминают, как вы опаздывали на гонки...

– Вы говорите за других, кто эту информацию преподносит. Посмотрите статистику. Сколько гонок я пробежал, и сколько таких случаев было. Было, по-моему, два-три таких момента. И то в одном, где я палки забыл, я стартовал, хоть и с опозданием. Я знаю, кто обо мне так говорит, пусть он на себя посмотрит со стороны. А потом обсуждает.

– То есть, вы этим эпизодам с опозданиями не придавали особого значения?

– Это неприятно. Но обвинять меня в чем-то, преподносить так, что я невезучий... Если этому человеку нравится так говорить, пусть говорит. Как говорится, собака лает, караван идет. Я же пытаюсь смотреть на такие вещи с улыбкой, абстрагироваться и просто показывать свой уровень, – сказал бронзовый призер Сочи-2014.

12 комментариев
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Женя молодец! Может не очень яркая карьера. Но Олимпийских медалистов в личных гонках у нас по пальцам можно пересчитать. И Женя один из них.
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Личная олимпийская медаль -таких биатлонистов немного!
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Верно говорит Женя Губерниев пёс.
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уважение тебе гарыныч за то , что ты сохранил свое человеческое достоинство и не стал давать интервью этой (мем Гузеевой).. после оскорблений в твой адрес, ну а кто везучий и за что военные ордена вешают, а секритутке присваивают звание генерал майора, вопрос открытый
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счастливчик...по европам и америкам бороздил...
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Он кого обзывает то собаками этот караван?!)))
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Всё правильно про трепача Губерниева сказал!
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Губериеву очень даже повезло.
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Ну все, ждем завтра от Губерниева порцию фекалий в Гараничева.
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Ничего не понимают люди кто так говорит
Главное - вовремя начать приседать !
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Ответ 13Женек13
Женя молодец! Может не очень яркая карьера. Но Олимпийских медалистов в личных гонках у нас по пальцам можно пересчитать. И Женя один из них.
Ну как бы один из самых титулованных наших биатлонистов 21 века.
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Ответ сондра
Личная олимпийская медаль -таких биатлонистов немного!
Например, Латыпов.
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