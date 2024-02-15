Обвинение запросило для экс-главы IBU Бессеберга 3 года и 7 месяцев тюрьмы по делу о коррупции
Обвинение запросило для экс-главы IBU Андерса Бессеберга почти 4 года тюрьмы.
В Норвегии завершился суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.
Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.
В итоге обвинение запросило для бывшего функционера 3 года и 7 месяцев тюрьмы, а также штраф в размере одного миллиона норвежских крон (около 88 тысяч евро).
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Отсюда напрашивается только один вывод. Ничего у них на дада нет и не было изначально.
А срок расследования транснационального преступления всегда долгий, какая разница, если человек не в СИЗО.
Но строчить проще, чем думать.