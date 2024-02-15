Обвинение запросило для экс-главы IBU Бессеберга 3 года и 7 месяцев тюрьмы по делу о коррупции

Теги происшествия IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Обвинение запросило для экс-главы IBU Андерса Бессеберга почти 4 года тюрьмы.

В Норвегии завершился суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

В итоге обвинение запросило для бывшего функционера 3 года и 7 месяцев тюрьмы, а также штраф в размере одного миллиона норвежских крон (около 88 тысяч евро).

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

«Бессеберг был пьян – и я понял, что лучше остерегаться русских». Новые детали суда над боссом биатлона

«Он настроен безумно пророссийски, мне страшно». Всплыла прослушка Бессеберга: он не хотел забирать у нас турниры

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Юквэл
Да почему следствие норвежское так беспокоят проститутки? Вы жалеете что вместо Бессеберга с ними не кувыркались?
Прикинь, во всех нормальных странах есть следственные органы, которые беспокоит, что граждане торгуют наркотиками, воруют, берут взятки, стреляют друг в друга. Они "жалеют, что вместо граждан этим не занимаются", да?
+15
-8
+7
Ответ David Rigert
Следовало бы заметить,что все это происходило исключительно в России и платили за это исключительно СБР.
Неправда ваша уважаемый. Как будем с подаренной Бессебергу премиальной БМВ и европейскими охотами?
+6
-1
+5
Ответ трович
Прикинь, во всех нормальных странах есть следственные органы, которые беспокоит, что граждане торгуют наркотиками, воруют, берут взятки, стреляют друг в друга. Они "жалеют, что вместо граждан этим не занимаются", да?
Серьёзно беспокоит? А где были 6 лет они, органы эти следственные? И вообще речь была про взятки лишь.
+3
-1
+2
Ответ Ярик01
В чем странность, если ты к материалам дела не имеешь доступ, но зачем-то фантазируешь об отсутствии или наличии доказательств.
Также как и ты
+3
-1
+2
Шесть лет копали и в итоге просят три с половиной года? И далеко не факт, что суд в итоге их даст.

Отсюда напрашивается только один вывод. Ничего у них на дада нет и не было изначально.
+5
-4
+1
Коррупционер должен сидеть в тюрьме!
+1
-1
0
Ответ Ярик01
Потому что это вид взятки или коммерческого подкупа, так же как и любой формой денег, предоставлением имущества, или оказанием каких-либо услуг.
Спасибо за просвещение. Вопрос был в другом, что так долго не видели?
0
0
0
Ответ Юквэл
Спасибо за просвещение. Вопрос был в другом, что так долго не видели?
Что не видели? Проституток? Они в России находились, как их увидеть?
А срок расследования транснационального преступления всегда долгий, какая разница, если человек не в СИЗО.
0
0
0
Ответ F_DX jr
Неправда ваша уважаемый. Как будем с подаренной Бессебергу премиальной БМВ и европейскими охотами?
Я про баню и проституток .
0
0
0
Ответ Luna02
Странный суд... Что-то, из того в чем обвиняют, будет доказано? Или верят" на слово" Родченкову и ему подобным?
В чем странность, если ты к материалам дела не имеешь доступ, но зачем-то фантазируешь об отсутствии или наличии доказательств.
+4
-4
0
Ответ F_DX jr
Шесть лет копали и в итоге просят три с половиной года? И далеко не факт, что суд в итоге их даст. Отсюда напрашивается только один вывод. Ничего у них на дада нет и не было изначально.
Крот истории роет медленно, но неуклонно🤷‍♂️ Саркози вот за дело 12 летней давности срок только что дали, 8 лет расследовали. Важна не суровость, а неотвратимость наказания.☝️
+1
-1
0
Ответ Alex1104
Что-то подсказывает, что Мутко не знаком с Бессербергом. Для плюсиков надо было кого-нибудь из депутатов упомянуть.
Что-то подсказывает, что министр спорта России , в годы руководства которого проводилась зимняя Олимпиада в России, да еще и являясь членом разнообразных комитетов, никак не может быть незнаком с руководителем международной федерации в одном из самых популярных зимних видах спорта.
Но строчить проще, чем думать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий