Глава IBU Далин о том, что Бессеберг назвал его идиотом в телефонном разговоре 2017 года: «Подобные формулировки недопустимы»

Андерс Бессеберг назвал Олле Далина «идиотом» в телефонном разговоре 2017 года.

Сейчас в Норвегии идет суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Бессебергом, его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год (когда он возглавлял IBU). В ходе процесса была представлена часть телефонных разговоров, прослушанных полицией.

В ходе одного из звонков Бессебрг общался с Фолькером Шмидом из маркетинговой компании Infront (партнер IBU) и скептически высказался о нынешнем главе IBU Олле Далине (на тот момент вице-президенте), а также о генсекретаре организации Максе Коббе.

«Олле и Макс совершенно безнадежны», – сказал по телефону Бессеберг в конце 2017-го. А позднее, в апреле 2018-го, он и Шмид обсуждали различные темы, связанные с руководством IBU, и Бессеберг назвал Далина «идиотом».

В ответ на вопрос прокурора о допустимости высказываний Бессеберг заявил: «Нет ничего неестественного в том, чтобы сказать такое другу».

Далин в свою очередь заявил, что уже прочитал «характеристику» от бывшего коллеги: «Комментарии о том, что обсуждалось на наших внутренних встречах, недопустимы, как и подобные формулировки».

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