Кузьмина о Шипулине: «Общение с братом – не лучшее. Мы поздравляем друг друга с днем рождения, Новым годом, но не более того»

Анастасия Кузьмина назвала «не лучшим» свое общение с братом – Антоном Шипулиным.

Кузьмина – трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону в составе Словакии. В эфире ZDF она ответила на вопрос об отношении к политическим взглядам Шипулина.

«Для меня это очень волнительная тема, потому что общение с братом – не лучшее. Мы поздравляем друг друга с днем рождения, Новым годом, но не более того», – цитирует Кузьмину издание Merkur.

Шипулин является депутатом Госдумы РФ.