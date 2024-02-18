Кузьмина о Шипулине: «Общение с братом – не лучшее. Мы поздравляем друг друга с днем рождения, Новым годом, но не более того»

Теги сборная России Антон Шипулин Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен Политика Биатлон

Анастасия Кузьмина назвала «не лучшим» свое общение с братом – Антоном Шипулиным.

Кузьмина – трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону в составе Словакии. В эфире ZDF она ответила на вопрос об отношении к политическим взглядам Шипулина.

«Для меня это очень волнительная тема, потому что общение с братом – не лучшее. Мы поздравляем друг друга с днем рождения, Новым годом, но не более того», – цитирует Кузьмину издание Merkur.

Шипулин является депутатом Госдумы РФ.

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11 комментариев
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Ничего необычного. Такое часто бывает между близкими родственниками, которые живут далеко друг от друга.
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Да и верно, о чем общаться с депутатом
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Грустно, но сами заслужили мы это
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Не очень красиво со стороны Анастасии, можно было и не комментировать эту тему
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Прошло больше 100 лет после революции и опять родственники встали по разные стороны баррикад..И опять идёт брат на брата в штыковую,а ведь мечтали на Марс на выходные летать ,цветочки там сажать...
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