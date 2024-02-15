Бьорндален о лидерстве Норвегии и Франции в биатлоне: «Ситуация может ухудшиться до той же степени, что и в лыжах. А там – катастрофа»

Уле Эйнар Бьорндален выступил против доминирования Норвегии и Франции в биатлоне.

Сейчас в Нове-Место проходит чемпионат мира, на котором Норвегия и Франция завоевали уже 16 медалей (9 и 7 соответственно). На все остальные страны пока приходится лишь 5 наград.

«Доминирование вредно для спорта. Через несколько лет ситуация может ухудшиться до той же степени, что и в лыжных гонках. А там – катастрофа», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален.

Норвежец считает, что на биатлоне негативно сказался запрет использовать фторсодержащие мази для лыж.

«Только лидирующие страны могут подготовить хорошую экипировку и мази без фтора.

Если Международный союз биатлонистов (IBU) сейчас не займется этим вопросом, то через три-четыре года все будет так же плохо, как и в лыжных гонках. Они очень нравятся мне, но я перестал смотреть», – отметил Бьорндален.