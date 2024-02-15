Бьорндален о лидерстве Норвегии и Франции в биатлоне: «Ситуация может ухудшиться до той же степени, что и в лыжах. А там – катастрофа»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Франции сборная Франции жен Биатлон

Уле Эйнар Бьорндален выступил против доминирования Норвегии и Франции в биатлоне.

Сейчас в Нове-Место проходит чемпионат мира, на котором Норвегия и Франция завоевали уже 16 медалей (9 и 7 соответственно). На все остальные страны пока приходится лишь 5 наград.

«Доминирование вредно для спорта. Через несколько лет ситуация может ухудшиться до той же степени, что и в лыжных гонках. А там – катастрофа», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален.

Норвежец считает, что на биатлоне негативно сказался запрет использовать фторсодержащие мази для лыж.

 «Только лидирующие страны могут подготовить хорошую экипировку и мази без фтора.

Если Международный союз биатлонистов (IBU) сейчас не займется этим вопросом, то через три-четыре года все будет так же плохо, как и в лыжных гонках. Они очень нравятся мне, но я перестал смотреть», – отметил Бьорндален.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ papadok
Боюсь спросить, это тот самый чел у которого 258 личных подиумов?
Тотальное доминирование одного спортсмена это одна история, а тотальное доминирование одной страны уже немного другая.
+12
-1
+11
Пора делать общий сервис для всех команд. В лыжах, на самом деле, все не так уж и плохо. В этом году, помимо норвежцев и шведов, и финны, и американцы, и швейцарцы, и немцы на подиумах.
+5
0
+5
Ответ papadok
Боюсь спросить, это тот самый чел у которого 258 личных подиумов?
когда он собирал эти 258 личных подиумов, на пьедестале стояли биатлонисты и из других стран
+6
-1
+5
Дедушка зрит в корень. Со фтором они, конечно, лоханулись по полной программе.
+4
-1
+3
Ответ papadok
Синхронное плавание Вам в помощь, например. Есть понятие школы того или иного вида спорта, почему бы и нет?
И что, синхронка топ-вид, привлекающий миллионы зрителей и спонсоров? То-то и оно)
+2
0
+2
Ответ papadok
Синхронное плавание Вам в помощь, например. Есть понятие школы того или иного вида спорта, почему бы и нет?
В синхронном плавании Россия вечно доминирует, тут нет ничего удивительного. Это школа, популярность в России итд. К тому же синхронка нищевой непристижный вид спорта (как крикет например) где выступают 2,5 стран, многие даже не знают что это такое.
+2
0
+2
Боюсь спросить, это тот самый чел у которого 258 личных подиумов?
+2
-1
+1
Нужно вообще запретить смазку и выдавать её всем от IBU
+1
0
+1
Ответ papadok
Синхронное плавание Вам в помощь, например. Есть понятие школы того или иного вида спорта, почему бы и нет?
Вы еще фигурное катание скажите.
В любом случае для вида спорта это не есть хорошо.
+1
0
+1
Ответ papadok
Синхронное плавание Вам в помощь, например. Есть понятие школы того или иного вида спорта, почему бы и нет?
Уле как раз об этом.
если продолжится тотальное доминирование одной школы, то биатлон рискует превратиться в "синхронное плавание" или в "художественную гимнастику".
+1
0
+1
Ой надо же пчелы против меда
0
0
0
Кто в теме (просто уже давно биатлон забросил смотреть): куда в биатлоне пропали немцы и с чего вдруг массово начинают оказывать конкуренцию более южные французы? А где фины со шведами?
0
0
0
Ответ Элси Ринген
Тотальное доминирование одного спортсмена это одна история, а тотальное доминирование одной страны уже немного другая.
Синхронное плавание Вам в помощь, например. Есть понятие школы того или иного вида спорта, почему бы и нет?
0
0
0
Ответ Больное животное
Пора делать общий сервис для всех команд. В лыжах, на самом деле, все не так уж и плохо. В этом году, помимо норвежцев и шведов, и финны, и американцы, и швейцарцы, и немцы на подиумах.
и французы, конечно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий