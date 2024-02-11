Матыцин о допуске белорусов до Спартакиады: «Не могу сказать, что мы долго не могли принять решение. Уверен, они вполне удовлетворены условиями для их спортсменов»

Теги Спартакиада сборная Беларуси жен сборная Беларуси Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Олег Матыцин рассказал о решении допустить белорусов до Спартакиады в России.

Об участии белорусских спортсменов стало известно в конце января.

– Почему долго не могли принять решение по участию белорусов на Спартакиаде?

– Не могу сказать, что мы долго не могли принять решение. Мы согласовывали вопрос формата, участия, регламента, понимая, что это Спартакиада сильнейших в России. В итоге приняли решение, что будет участие не в официальном зачете. Но в случае победы будет гимн, флаг, церемония награждения, медали и цветочная церемония.

Кроме того, пришли к решению, что в будущем проведем Спартакиаду Союзного государства. Уверен, что белорусская делегация и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь вполне удовлетворены теми условиями, которые сейчас есть для их спортсменов на Спартакиаде, – сказал министр спорта РФ Матыцин.

3 комментария
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Почему нельзя было назвать соревнование Открытой Спартакиадой России и принять белорусов в официальный зачёт тоже? Даже здесь надо старую добрую бюрократию устроить, а то как-то не по-русски это?
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Ага, особенно тем что вы их не допустили до МС, о допуске сообщили им в последний момент сорвав им подготовку к Спартакиаде и тем что как обычно вы допустили их на птичьих правах (без медалей, призовых, зачета).
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