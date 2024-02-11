Матыцин о допуске белорусов до Спартакиады: «Не могу сказать, что мы долго не могли принять решение. Уверен, они вполне удовлетворены условиями для их спортсменов»

Олег Матыцин рассказал о решении допустить белорусов до Спартакиады в России.

Об участии белорусских спортсменов стало известно в конце января.

– Почему долго не могли принять решение по участию белорусов на Спартакиаде?

– Не могу сказать, что мы долго не могли принять решение. Мы согласовывали вопрос формата, участия, регламента, понимая, что это Спартакиада сильнейших в России. В итоге приняли решение, что будет участие не в официальном зачете. Но в случае победы будет гимн, флаг, церемония награждения, медали и цветочная церемония.

Кроме того, пришли к решению, что в будущем проведем Спартакиаду Союзного государства. Уверен, что белорусская делегация и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь вполне удовлетворены теми условиями, которые сейчас есть для их спортсменов на Спартакиаде, – сказал министр спорта РФ Матыцин.