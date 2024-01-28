Андрей Маковеев: «Вполне могу заявиться на Кубок России. Форму поддерживаю, стараюсь готовиться»

Теги Андрей Маковеев сборная России Кубок России Биатлон

Андрей Маковеев рассказал, что старается поддерживать спортивную форму.

Маковеев в дуэте с Никой Жуковой занял третье место в шоу-гонке «Матч ТВ Гонка звезд». Спортсмен завершил карьеру в 2014 году. 

– Такая мощь! Такое ощущение, что на сингл‑микст на Кубке России вас хватит.

– Я вполне могу заявиться, форму поддерживаю, стараюсь готовиться. «Матч ТВ Гонка звезд» – интересные соревнования, третий год уже участвую.

Здорово, когда можно приобщиться к массовому спорту и пообщаться с интересными людьми, – сказал восьмикратный чемпион России по биатлону. 

2 комментария
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Андрей хорошо бежал, лучше всех. Думаю, многих бы обогнал на КР.
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А чем сейчас занимается Андрей?
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