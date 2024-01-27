Андрей Маковеев: «Гараничев может вечно бегать. Все должны радоваться, что в 35 лет он еще выступает и показывает такие результаты»

Теги Андрей Маковеев сборная России Евгений Гараничев Биатлон

Андрей Маковеев объяснил, почему Евгений Гараничев продолжает карьеру в биатлоне.

Гараничеву 35 лет, он бронзовый олимпийский призер Сочи-2014. В январе на этапе Кубка России в Ижевске он занял шестое место в индивидуальной гонке.

– В чем секрет успеха Гараничева?

– Женя может вечно бегать. У меня тоже были мысли о возвращении. Я желаю Жене спортивных результатов, ему это нравится, он получает от этого удовольствие. Он всегда заряжен и целеустремлен. Все должны радоваться, что Гараничев в 35 лет еще выступает и показывает такие результаты.

– Реально задумывались о возвращении?

– Это было в первые годы после завершения (Маковеев закончил карьеру после сезона-2013/14), потому что чувствовал, что остались силы, спортивные амбиции, но жизнь уже была другой. Спорт остался таким счастливым прошлым.

Думаю, спортсменам везет, потому что мы сперва проживаем спортивную жизнь, а потом можем реализоваться уже в следующей жизни, – сказал победитель и призер этапов Кубка мира Маковеев.

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1 комментарий
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Вот кого так не хватает на Кубке Мира... Этот старый конь точно бы показал молодым норвежским выскочкам что такое ̶н̶и̶ч̶е̶г̶о̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶ ̶н̶е ̶у̶м̶е̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶ж̶и̶з̶н̶и̶ настоящая любовь к биатлону...
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