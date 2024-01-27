Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Ботн и Лиен выступят за Норвегию, Фрацшер и Визенсартер – за Германию, Гигонна и Мишлон – за Францию, Виролайнен – за Финляндию
28 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета.
Чемпионат Европы по биатлону-2024
Брезно-Осрблье, Словакия
Смешанная эстафета
Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Норвегия (Исак Фрей, Йохан-Олав Ботн, Ида Лиен, Марен Киркеэйде)
2. Германия (Лукас Фрацшер, Давид Цобель, Стефани Шерер, Марион Визенсартер)
3. Франция (Тео Гиро-Пуайо, Антонин Гигонна, Осеан Мишлон, Камиль Бене)
4. Швеция (Виктор Брандт, Пеппе Фемлинг, Йоханна Скоттхайм, Анна-Карин Хейденберг)
5. Италия (Никола Романин, Николо Бетемпс, Беатриче Трабукки, Ханна Аухенталлер)
6. Австрия (Магнус Оберхаузер, Фредрик Мюльбахер, Дуня Здоуц, Леа Ротшопф)
7. Украина (Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина)
9. Финляндия (Туомас Харьюла, Йони Мустонен, Дарья Виролайнен, Инка Хямяляйнен)
22. Словакия (Томаш Скленарик, Дамиан Чеснек, Анастасия Кузьмина, Мария Ременова)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье