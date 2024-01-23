Чемпионат Европы. Сорум, Расторгуев, Ботн, Эвербю, Цобель, Невланн выступят в индивидуальной гонке
24 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.
Чемпионат Европы по биатлону-2024
Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
16. Дмитрий Шамаев (Румыния)
17. Витаутас Строля (Литва)
22. Андрей Расторгуев (Латвия)
27. Эмильен Клод (Франция)
28. Вебьорн Сорум (Норвегия)
30. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
31. Владимир Илиев (Болгария)
32. Матс Эвербю (Норвегия)
37. Валентен Лежен (Франция)
39. Симон Кайзер (Германия)
41. Адам Вацлавик (Чехия)
42. Антон Дудченко (Украина)
43. Дамьен Леве (Франция)
45. Виктор Брандт (Швеция)
54. Теро Сеппяля (Финляндия)
55. Лукас Фрацшер (Германия)
57. Давид Цобель (Германия)
64. Даниэле Каппеллари (Италия)
67. Мартин Улдал (Норвегия)
81. Исак Фрей (Норвегия)
93. Пеппе Фемлинг (Швеция)
96. Мартин Невланн (Норвегия)
117. Якуб Штвртецки (Чехия)
Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье