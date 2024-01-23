Чемпионат Европы. Сорум, Расторгуев, Ботн, Эвербю, Цобель, Невланн выступят в индивидуальной гонке

Теги сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции чемпионат Европы сборная Италии сборная Украины сборная Румынии сборная Финляндии сборная Чехии сборная Латвии сборная Болгарии Владимир Илиев Андрей Расторгуев сборная Литвы индивидуальная гонка Пеппе Фемлинг Дмитрий Шамаев Адам Вацлавик Витаутас Строля Давид Цобель Антон Дудченко Эмильен Клод Даниэле Каппеллари Лукас Фрацшер Теро Сеппяля Якуб Штвртецки Вебьорн Сорум Мартин Невланн Дамьен Леве Мартин Улдал Матс Эвербю Симон Кайзер Виктор Брандт Йохан-Олав Ботн Валентен Лежен Исак Фрей Биатлон

24 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.

Чемпионат Европы по биатлону-2024

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

16. Дмитрий Шамаев (Румыния)

17. Витаутас Строля (Литва)

22. Андрей Расторгуев (Латвия)

27. Эмильен Клод (Франция)

28. Вебьорн Сорум (Норвегия)

30. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

31. Владимир Илиев (Болгария)

32. Матс Эвербю (Норвегия)

37. Валентен Лежен (Франция)

39. Симон Кайзер (Германия)

41. Адам Вацлавик (Чехия)

42. Антон Дудченко (Украина)

43. Дамьен Леве (Франция)

45. Виктор Брандт (Швеция)

54. Теро Сеппяля (Финляндия)

55. Лукас Фрацшер (Германия)

57. Давид Цобель (Германия)

64. Даниэле Каппеллари (Италия)

67. Мартин Улдал (Норвегия)

81. Исак Фрей (Норвегия)

93. Пеппе Фемлинг (Швеция)

96. Мартин Невланн (Норвегия)

117. Якуб Штвртецки (Чехия)

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье

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3 комментария
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Ответ starichok77
смесь второго эшелона с первым из некоторых стран))
А вы чего-то другого ожидали?
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смесь второго эшелона с первым из некоторых стран))
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Ответ starichok77
смесь второго эшелона с первым из некоторых стран))
Или говоря двумя словами - чемпионат Европы)
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