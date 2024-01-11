Кубок IBU. Ботн, Эвербю, Ритмюллер, Невланн, Улдал и Фрацшер пробегут большой масс-старт
12 января на этапе Кубка IBU в Италии пройдет большой масс-старт среди мужчин.
5-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины
Большой масс-старт
Начало – 15:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
2. Матс Эвербю (Норвегия)
3. Мартин Невланн (Норвегия)
4. Данило Ритмюллер (Германия)
5. Мартин Улдал (Норвегия)
6. Исак Фрей (Норвегия)
7. Ветле Паульсен (Норвегия)
8. Лукас Фрацшер (Германия)
9. Симон Кайзер (Германия)
10. Дамьен Леве (Франция)
11. Вебьорн Сорум (Норвегия)
12. Валентен Лежен (Франция)
13. Даниэле Каппеллари (Италия)
15. Витеслав Хорниг (Чехия)
18. Давид Цобель (Германия)
Полный старт-лист – здесь.